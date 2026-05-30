La polémica respuesta de Carlo Costanzia ante las ausencias familiares en la firma de Alejandra Rubio: "Vendrá quien quiera venir"

Alejandra Rubio vive uno de los momentos más intensos y especiales de su vida con su estreno como escritora en la Feria del Libro de Madrid, donde firma ejemplares de su primera novela romántica mientras afronta también su segundo embarazo junto a Carlo Costanzia. La hija de Terelu Campos se ha convertido en uno de los rostros más buscados del Retiro, primero por la polémica que ha generado su libro y, después, por la expectación familiar en torno a las comentadas ausencias y presencias de su entorno más cercano en este nuevo proyecto profesional.

En este contexto, Carlo Costanzia ha querido dejar muy claro que, por parte de su pareja, nadie ha quedado excluido. Según explica, ella ha invitado a toda la familia a acompañarla en la Feria del Libro con motivo de la firma de su libro: "Todo el mundo tiene invitación, vendrá quien quiera venir y quien pueda venir porque también hay temas de trabajo, la gente trabajamos y tenemos muchas cosas que hacer, yo obviamente tengo, este es mi trabajo también que es apoyarla siempre y está todo el mundo invitadísimo y encantados de que venga". Con estas palabras, recalca que la decisión de acudir o no está en cada uno, pero que las puertas están abiertas para todos.

Preguntado por José María Almoguera, primo de Alejandra, el hijo de Mar Flores aclara unas declaraciones previas que han generado cierto revuelo. "Sí, creo que eso se ha sacado de contexto. Yo lo dije en un tono sarcástico, no estoy muy al día de qué ha pasado, qué no ha pasado", reconoce, rebajando la tensión y desvinculándose de cualquier intención de conflicto. A partir de ahí, marca claramente su posición: "Entiendo que entre familiares lo que hay que hacer es alegrarse cuando una persona escribe un libro, cuando va a venir una persona más a la familia. Luego ya los temas que haya allí dentro yo no me meto".

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Con un discurso conciliador, Carlo insiste en su respeto hacia todos los miembros del entorno de Alejandra y pone el foco en lo positivo: el libro y el bebé. "Como comprenderéis, yo tengo un gran respeto hacia todo el mundo y lo creo que lo dije, me parece muy buen chaval, no nos conocemos tanto para esto y nuestra puerta está siempre abierta", añade sobre el hijo de Carmen Borrego, dejando claro que, por su parte, no hay intención de cerrar vínculos ni alimentar guerras internas.