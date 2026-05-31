Carlota, hija de Melendi, se pronuncia sobre el apoyo de su padre en su faceta como influencer: de sus sinceras declaraciones a cómo encara esta nueva etapa de su vida

Carlota Melendi está dando sus primeros pasos en el mundo de las redes sociales y ya comienza a hacerse un hueco como influencer. La hija del cantante asturiano afronta esta nueva etapa con ilusión, pero también con los pies en la tierra, viviendo cada oportunidad con naturalidad y sin perder de vista su equilibrio personal.

La joven se muestra cómoda en esta nueva faceta pública, donde cada vez son más las personas interesadas en conocer su día a día y seguir sus proyectos.

El respaldo de Melendi, clave en esta nueva etapa

Si hay algo que Carlota tiene claro es que cuenta con el apoyo absoluto de su padre. La joven asegura que el cantante ha estado a su lado desde el primer momento y que siempre ha confiado en ella a la hora de emprender nuevos caminos. "Sí, siempre, desde el principio. Él, con todo lo que yo sé hacer, me va a apoyar siempre", asegura la joven al hablar del apoyo incondicional de su padre en esta nueva faceta como influencer.

Para Carlota, sentirse respaldada por uno de los artistas más conocidos del panorama musical español supone un impulso importante para aprovechar las oportunidades que le brindan las redes sociales y el interés que despierta su figura entre el público.

Una profesión que vive con tranquilidad

Lejos de la presión que a menudo rodea al universo influencer, Carlota prefiere afrontar esta experiencia desde una perspectiva positiva y relajada. Para ella, las redes sociales representan una ventana a nuevas experiencias y proyectos que enriquecen su crecimiento personal. "Bueno, pues bien, depende cómo lo cojas, supongo. Para mí es aprovechar oportunidades, vivir experiencias únicas y muy bien, muy tranquila".

Con estas palabras, la joven define una filosofía basada en disfrutar del camino, conocer gente nueva, participar en proyectos diferentes y aprovechar cada ocasión que se le presenta sin obsesionarse con la exposición mediática.

Construyendo su propia identidad

Aunque su apellido la sitúa inevitablemente bajo el foco mediático, Carlota afronta esta nueva etapa con total naturalidad. Consciente de la atención que genera por ser hija de Melendi, también tiene claro que está construyendo su propio espacio y desarrollando una identidad pública propia.

Arropada por el apoyo de su entorno y con una actitud serena ante la popularidad, la joven encara este nuevo capítulo con optimismo. Más allá de los seguidores o las cifras, su objetivo parece estar claro: seguir creciendo, aprovechar cada oportunidad y disfrutar de esas "experiencias únicas" que le está brindando el mundo de las redes sociales.