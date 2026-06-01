Adiós definitivo a Rocío Carrasco tras la triste despedida en el cementerio: "Tengo cosas de ella en mi corazón"

Este 1 de junio se cumplen 20 años del fallecimiento de Rocío Jurado tras una larga y complicada lucha contra el cáncer y, como no podía ser de otra manera su familia casi al completo se ha reencontrado en Chipiona para recordar a 'La más grande' y rendirle homenaje con una serie de actos como una misa en su honor, una ofrenda floral frente a su mausoleo, y la inauguración de un monolito en el Paseo Marítimo de la localidad con las coordenadas de la estrella de Orión con el nombre de la icónica artista.

Con la sonada pero esperada ausencia de Rocío Carrasco, que una vez más ha vuelto a desmarcarse del resto del clan con el que no tiene ningún tipo de relación, lo que supone un claro adiós a su familia, todas las miradas han estado puestas en su viudo, José Ortega Cano, su hija Gloria Camila, sus nietos David y Rocío Flores, sus hermanos Gloria y Amador Mohedano, o sus cuñados José Antonio Rodríguez y Mari Carmen Ortega Cano entre otros familiares que, muy emocionados y demostrando que no olvidan a la cantante de 'Como una ola', han presumido de ser una piña en esta fecha tan especial como dolorosa.

Dejando claro que su enfado ha quedado atrás y vuelven a ser 'uña y carne', Gloria Camila -en esta ocasión sin su novio, Álvaro García, en el que ha encontrado la estabilidad- y su sobrina han derrochado complicidad ante las cámaras, y pendientes en todo momento de David no han podido evitar emocionarse al recordar a la artista durante una jornada protagonizada por la emoción y el recuerdo permanente de Rocío en el pueblo gaditano que la vio nacer.

Especialmente conmovido hemos visto a Ortega Cano que, al borde de las lágrimas, ha confesado que "tengo cosas de ella en mi corazón, en mi cabeza y en mi memoria siempre". "Ya tenemos su estrella, y siempre estará con nosotros. Nos dará vida" ha reconocido con una sonrisa nostágica, evitando revelar sin embargo la razón de la ausencia de su hijo José Fernando cuando está a punto de cumplirse el primer aniversario de la muerte de su expareja -madre de su hija Rocío- Michu.

"Hoy es un día muy bonito y muy alegre, y tenemos que tratarlo de tal manera, ¿no? De que estemos todos y con ella, bueno, pues estamos muy felices por saber que ella es el número one de la música. Chipiona no la olvida, está a reventar de gente y está siendo súper bonito. La misa ha sido preciosa y creo que la placa era necesaria también. El certificado oficial de la estrella con las coordenadas y bueno y toda la familia aquí, junta y unida y con todos los de la asociación, que bueno que estábamos ahí preparándolo hace tiempo y llevamos meses organizándolo. Así que nada, gracias a toda Chipiona por estar aquí presente hoy, gente de fuera, de Asturias, del sur, del norte, de Portugal, de todas partes de España, así que nada y gracias a todo el mundo que estamos aquí pues mantenemos su recuerdo y su legado vivo" ha añadido ejerciendo de portavoz en presencia de toda su familia.

A pesar de su ausencia durante parte de la jornada por dolores de espalda, Amador no se quiso perder la misa y, como ha destacado, "como cada año no podía faltar, porque con motivo de los 20 años es más especial si cabe" a pesar de sus problemas de salud.

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Una cita muy especial en la familia ha vuelto a poner en evidencia el gran distanciamiento que existe con Rocío Carrasco, que vuelve a situarse en el punto de mira ante el estreno de la nueva serie documental sobre Rocío Jurado en Movistar+ bajo el título 'La más grande' y que llega a la pequeña pantalla de próximo 25 de junio a modo de homenaje a título personal por parte de la hija mayor de la cantante y en el que una vez más no ha contado con sus familiares para rendir tributo a su madre.