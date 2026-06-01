Comunicado por lo ocurrido en la firma del libro de Alejandra Rubio en la Feria del Libro: "No he sido cruel"
Alejandra Rubio ha estado en la Feria del Libro de Madrid con su novela 'Si decido arriesgarme'
Convertido en uno de los azotes públicos del clan Campos desde que rompió su relación con Terelu Campos en 2005, Pipi Estrada no ha dudado en plantarse por sorpresa en la firma de libros de Alejandra Rubio en su debut como escritora este domingo en la Feria del Libro de Madrid.
Para sorpresa de la protagonista del día, sus padres, su novio Carlo Costanzia y su suegro Carlo Costanzia di Costigliole -que han querido apoyarla con su presencia en el multitudinario evento en el Parque del Retiro- el tertuliano ha aparecido inesperadamente en la cola de personas que aguardaban su turno para que la nieta de María Teresa Campos le dedicase su novela 'Si decido arriesgarme', con la biografía de Mar Flores, 'Mar en calma', bajo el brazo.
Mientras Terelu ha dado la 'espantá' y se ha alejado del lugar para no estar cerca de su ex, Alejandra se ha tomado con sentido del humor (y resignación) su reencuentro con Pipi y a pesar de su evidente incomodidad cuando le ha enseñado el libro de su suegra, no ha dudado en firmarle un ejemplar de su debut como escritora ante la tensa mirada de Carlo y su padre, que han conversado durante varios segundos ante las cámaras con el periodista.
"Alejandra me ha dedicado su libro. Me ha hecho una dedicatoria muy bonita. ¿Qué dice? 'José Manuel, rectificar es de sabios' y la verdad es que es una frase que tenemos que aprender todos" ha comentado Estrada entre risas, afirmando que aunque ha sido "crítico" con la sobrina de Carmen Borrego, "no he sido cruel. Simplemente era una opinión basada quizás en un perfil que no me encajaba."
Y aunque este gesto "no significa que vayamos a comer ni absolutamente nada, me ha gustado que el encuentro no ha sido tenso, que el encuentro ha sido correcto, educado y que digamos que nos hemos comportado como personas civilizadas" a pesar de presentarse con el libro de Mar Flores: "¿Sabes qué pasa? Que tengo la cabeza como las maracas de machín, desde luego. Y con los nervios, esta mañana, lo he metido debajo del brazo y cuando he llegado aquí he dicho, jolín, pero si es que he venido con el libro de la suegra, que me dirá la nuera. Y se lo he dicho, 'perdóname Alejandra, que tengo la cabeza como las maracas de machín'" ha justificado.
Con Terelu no ha podido hablar, pero sí con Alejandro Rubio, y como ha confesado "verlo ha sido muy bonito. La verdad es que hacía años que no le veía, desde mi relación con Terelu, cuando el padre iba a recoger a su hija. Y ha tenido un encuentro conmigo muy cercano. Muy agradable y la verdad ha sido una sorpresa muy positiva. Me ha encantado cómo se ha acercado a mí, cómo me ha acercado y a él. Hemos tenido un comportamiento los dos de personas adultas y que la vida son capítulos".
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