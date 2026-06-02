Se desvela el informe forense del caso de la hija de Anabel Pantoja y se desvela el "presunto culpable" e "infidelidad": "Violento"
Un documento elaborado por los especialistas del Instituto de Medicina Legal de las Palmas que podría ser decisivo para aclarar lo ocurrido y que podría sentar en el banquillo de los acusados al fisioterapeuta o a ambos progenitores como investigados por un delito
Momentos complicados para Anabel Pantoja después de que el pasado viernes saliesen a la luz los detalles del informe forense del caso de su hija Alma que señalan directamente a su novio David Rodríguez como el presunto culpable de un "zarandeo violento" que habría provocado que la bebé, con apenas mes y medio de vida, fuese ingresada de urgencia en la UCI del Hospital Materno Infantil de Gran Canaria en enero de 2025.
Un documento elaborado por los especialistas del Instituto de Medicina Legal de las Palmas que podría ser decisivo para aclarar lo ocurrido y que podría sentar en el banquillo de los acusados al fisioterapeuta o a ambos progenitores como investigados por un delito de maltrato infantil a su pequeña, aunque antes la jueza instructora del caso estaría -según el medio local Canarias 7- valorando la posibilidad de nombrar un defensor judicial para velar por los intereses de la menor mientras continúe la investigación, que podría alargarse seis meses más tras la solicitud de la Fiscalía.
No ha sido el único revés que ha sufrido la sobrina de Isabel Pantoja en las últimas horas, ya que tras revelarse que en su declaración ante el juez David habría revelado que fue infiel a la influencer antes del nacimiento de su hija, el programa que presenta Alba Carrillo en TenTv, 'El sótano', ha emitido unas imágenes del cordobés por las calles de su ciudad natal de lo más cómplice con una mujer rubia y sin rastro de Anabel, alimentando las especulaciones acerca de una nueva deslealtad que podría desatar una grave crisis en la pareja.
Mientras la prima de Kiko Rivera guarda silencio, su madre Merchi Bernal ha reaparecido acompañada de su nieta Alma y, muy seria, ha evitado pronunciarse tanto sobre el informe forense como sobre los rumores de infidelidad del fisioterapeuta -con el que ella no tendría ningún tipo de relación desde lo que le ocurrió a la pequeña-, dejando en el aire cómo se encuentra su hija en estos momentos.
- Un submarinista encuentra el cadáver del joven Iyán Fariña, el avilesino de 19 años desaparecido hace una semana en la playa de Salinas
- Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el secador de pelo iónico más potente del mercado: garantiza los mejores resultados
- Fallece una médico gijonesa de 30 años en un accidente de tráfico en Palencia
- Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para hacerse con los prismáticos más baratos del mercado: con un descuento del 12 por ciento e ideales para observar la naturaleza
- Las primeras palabras de la familia de Iyán Fariña tras el hallazgo del cuerpo: 'Es un alivio, ahora podrá descansar en paz
- Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir la carpa para jardín o camping más barata del mercado: montaje fácil y sin herramientas gracias al mecanismo plegable
- Hablan los allegados de la médica gijonesa fallecida en un accidente en Palencia: 'Se entregaba en cuerpo y alma a la familia
- Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir la cafetera más potente y barata del mercado: disponible por menos de 50 euros