La nueva miniserie de Netflix para ver de una sentada y que los fans del libro estaban esperando: "Gritos de fan loca"

Elísabet Benavent tiene millones de lectores que esperan la llegada de sus novelas como agua de mayo. Ahora también aguardan el lanzamiento de sus adaptaciones a serie o película en Netflix. La plataforma ha anunciado la llegada de la nueva miniserie inspirada en la novela "Toda la verdad sobre mis mentiras".

Todo empezó con Valeria y las cuatro novelas que llevaron a esta escritora valenciana a lo más alto. Tras la venta de millones ejemplares llegó la serie y la decepción de millones de fans. Fue una serie polémica porque no seguía al pie de la letra al libro. Pero Elísabet Benavent aprendió y comenzó a participar en las adaptaciones de sus obras. "Un cuento perfecto" y "Fuimos canciones" no decepcionaron. Ahora llega la historia de anchoa y sardina, de dos compañeros de piso que fingen no gustarse. Aunque hay que esperar a verano para verla, los fans ya confiesan dar "gritos de fan loca" solo con ver el tráiler.

La miniserie de cinco episodios se estrenará a nivel global en Netflix el 28 de agosto de 2026.

Protagonizada por Daniel Ibáñez (La novia gitana, Segundo premio), Itziar Manero (Manual para señoritas, Las chicas están bien), Ricardo Gómez (La Suerte: una serie de casualidades, Cuéntame cómo pasó), Brays Efe (Paquita Salas, Tengo que morir todas las noches), Lucía de la Fuente (Tóxico, Las brujas de Zugarramurdi) y Clara Sans (Innato, Celeste), entre otros.

La miniserie narra la historia de Coco y Marín, dos mejores amigos que viven juntos desde hace años. Con su pandilla al completo, están a punto de emprender un viaje en caravana para celebrar la despedida de soltera de su amiga Blanca. Lo que debería ser una aventura de exaltación de la amistad se convierte en una bomba de relojería cuando poco a poco se empiecen a desvelar los secretos que se esconden entre ellos.

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Toda la verdad de mis mentiras es una adaptación de la novela homónima publicada por Suma (Penguin Random House Grupo Editorial). En colaboración con Plano a Plano cuenta con Elísabet Benavent, Ángel Armada y Marina Pérez como productores ejecutivos. César Benítez es el productor y María Togores dirige junto a Marina Pérez, quien también está a cargo del guion con Montaña Marchena.