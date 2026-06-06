Anabel Pantoja, víctima del precio de la vivienda: "Ojalá pudiera comprar un ático"

Las especulaciones sobre un posible cambio de residencia de Anabel Pantoja han vuelto a cobrar fuerza en los últimos días. Tras las informaciones que apuntan a que la colaboradora podría estar interesada en adquirir un exclusivo ático en Sevilla, la sobrina de Isabel Pantoja ha querido pronunciarse sobre sus planes de futuro, aunque sin despejar del todo las dudas. La influencer ha reconocido que se encuentra valorando diferentes opciones tanto a nivel personal como profesional, mientras continúa repartiendo su actividad entre Madrid y la capital andaluza.

Preguntada por la posibilidad de establecer su residencia habitual en Sevilla, Anabel evitó confirmar cualquier decisión definitiva. "Todavía no lo sé, amor, todavía no lo sé. Tampoco es una cosa como tan personal que no quiero hacerlo público, aunque ya vosotros lo hacéis público todo", respondió entre risas, dejando abierta la puerta a un posible traslado a la ciudad hispalense.

La influencer también fue cuestionada sobre los rumores que la sitúan como posible compradora de un ático de lujo en Sevilla. Sin embargo, restó importancia a las informaciones que han trascendido en los últimos días y negó que exista nada cerrado al respecto. "Uy, se me va comentando de todo. Ojalá me pudiera comprar ático, chalé y de todo", comentó con ironía. A continuación, explicó el momento personal y profesional que atraviesa: "Nada, estoy viviendo mis cosas, mis planes, pero bien. Estoy feliz trabajando, con mucha vista de trabajar tanto en Madrid como en Sevilla y por eso estoy dando vueltas".

Noticias relacionadas

Por otra parte, la colaboradora también fue preguntada por el esperado concierto que ofrecerá su tía, Isabel Pantoja, junto al grupo Il Divo. Fiel a la postura que ha mantenido en los últimos tiempos respecto a los asuntos familiares, Anabel prefirió mantenerse al margen y evitar cualquier valoración sobre la artista. "Yo es que no te voy a opinar nada ni te voy a comentar nada del mundo de mi tía ni nada de eso. Te puedo hablar de mí y de lo que tú quieras preguntarme", zanjó de manera contundente.