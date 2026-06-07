Fiesta para su programa y confirma en directo la información: "Pipi Estada, en la cárcel"
Emma García lo cuenta en el programa donde colabora
El programa Fiesta, que emite Telecinco las tardes de los fines de semana y que presenta Emma García ha comenzado con un bombazo inesperado para colaboradores y espectadores. "Pipi Estada, en la cárcel".
El colaborador se ponía en pie y comenzaba a explicarle a la presentadora y a sus compañeros la razón por la que hace tan solo unos días tuvo que entrar a prisión: "De esto hace 15 días, fue algo duro, pero también muy bueno. Fui a la cárcel de Estremera, a un salón de actos. Todo esto surge porque el director del centro se pone en contacto conmigo para que diera una charla allí porque muchos de los presos dijeron que les gustaría que yo fuese a hablar con ellos".
El colaborador de 'Fiesta' se ha emocionado al recordar lo que sintió cuando entró por primera vez en la prisión de Estremera: "Impresiona entrar, llegas a un mundo muy distinto al exterior, sientes cómo se abren y se cierran las puertas a tu paso. Cuando entro en el salón de actos lleno me dicen que dé la charla en el escenario, pero les dije que no, que la daría entre ellos. Fue una charla personal, profesional, deportiva... les hablé sobre mi vida, interactuamos mucho y hasta nos reímos (...) Fue especialmente bonito cuando acabó todo y me dijeron que querían conocer al personaje, pero habían conocido a la persona, eso es lo más bonito que me pasó allí. Cuando acabó la charla uno de ellos me dijo que me había ganado el corazón de todos los que estaban allí. Sé que ellos me están viendo y desde aquí les quiero decir que el día 30 vuelvo a verles porque entre nosotros ha habido una estupenda comunión".
Pipi Estrada no es el único que tiene una anécdota que contar sobre la prisión. La presentadora de 'Fiesta', muy seria, ha compartido con la audiencia del programa lo que le ha sucedido con algunos presos a lo largo de su trayectoria profesional:
"No os imagináis la cantidad de cartas que he recibido yo de parte de presos, llegué a recibir una con objetos personales de esa persona que yo interpreté como que se estaba despidiendo, me puso los pelos de punta".
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