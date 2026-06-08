Gloria Camila ya habla de su reconciliación con Rocío Carrasco tras lo ocurrido económicamente: "Herederos universales"

La (nula y tensa) relación entre Gloria Camila y Rocío Carrasco vuelve a estar en el punto de mira a pocos días del estreno de la serie documental producido por la hija mayor de Rocío Jurado, 'La más grande', con motivo del 20º aniversario de la muerte de la icónica artista y en el que, una vez más, no ha vuelto a contar con nadie de su familia.

"Me parece absurdo es que una vez más me tenga que ver en la situación de que la que mi hermano y yo no existimos para una cosa pública de mi madre que se hace a beneficio económico. Aunque no seamos herederos universales, tenemos el mismo derecho por ser hijos cuando se habla de la vida privada, artística o íntima de mi madre. Ya son dos veces que se ha hecho algo públicamente con un beneficio económico y que con Gloria y José Fernando no se ha contado" ha sentenciado molesta la hija de José Ortega Cano, dejando entrever que este homenaje a su madre por parte de su hermana es para lucrarse económicamente.

De ahí su reacción, muy enfadada, cuando la prensa le ha preguntado por una posible reconciliación con Rocío en el acto en el que su padre ha inaugurado un azulejo con su nombre en la plaza de toros de Las Ventas como reconocimiento a su trayectoria taurina: "¿De verdad has hecho ese comentario? ¿Sabéis todas las barbaridades que ha dicho de mi padre? ¿Crees que en un día como hoy debería de estar?" ha expresado sin contener su rabia, dejando claro que la puerta está totalmente cerrada a un posible acercamiento con la madre de Rocío Flores.

Un durísimo reproche de Gloria a Rocío que abre una nueva brecha en su tensa y nula relación, y sobre el que José Ortega Cano ha preferido no pronunciarse. Lejos de mostrar su apoyo a su hija, el exdiestro ha dado la callada por respuesta con un incómodo "no, eso ya, me perdonáis a su llegada a Las Ventas, dejando en el aire si comparte lo que ha dicho la joven y si cree que debería demandar a su hermana por el documental sobre su madre.