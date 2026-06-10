Habla el entorno del actor Miguel Ángel Muñoz tras la muerte de su madre, Cristina Blanco: "Está muy mal, imagínatelo"
"No quiero... es la familia quien tiene que hablar, quien tiene que decir"
La vidente Cristina Blanco, uno de los rostros más populares de la crónica social en los años 90 y 2000, y madre del actor Miguel Ángel Muñoz, ha fallecido a los 61 años víctima de un infarto en la residencia en la que vivía a las afueras de Madrid desde hace tres años, cuando después de sufrir un grave problema de salud le amputaron una de sus piernas.
Alejada del foco mediático en los últimos tiempos, el protagonista de 'UPA Dance' se despedía públicamente de su madre con una desgarradora carta publicada a través de sus redes sociales en la que, a corazón abierto, se ha sincerado sobre los problemas mentales de su progenitora, y le ha agradecido el "inmenso amor" que siempre le demostró.
Muy amiga de Cristina durante años, a pesar de que como ha confesado "hacía mucho tiempo que no hablaba con ella", Lara Dibildos ha sido el primer rostro conocido en reaccionar a la muerte de la futuróloga. "Yo lo siento muchísimo por Miguel Ángel, que le tengo mucho cariño. Y la familia, por supuesto" ha expresado visiblemente emocionada este miércoles ante las cámaras de Europa Press.
"Pues imagínatelo, no he hablado con él, le mandé un mensaje, pero muy mal" ha revelado cuando la prensa ha querido saber cómo se encuentra el actor tras haber perdido a su madre, evitando entrar en detalles ni confirmar si era la madrina de una de las hijas de la vidente -Gabriela (26) y Nabila (25), que adoptó durante su matrimonio con el padre de Miguel Ángel- porque "no quiero... Me vais a perdonar, pero esto es la familia quien tiene que hablar, quien tiene que decir".
"Yo simplemente mandarles mi pésame y no voy a ir a ningún programa a hablar ni contar nada más. Solo mandarles un abrazo enorme" ha concluido, sin ocultar el enorme cariño que seguía teniendo a Cristina a pesar de su distanciamiento.
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