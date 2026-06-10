Empieza el Mundial de Fútbol 2026 y vuelve Naranjito

El Mundial de Fútbol 2026, que se celebra en Canadá, EEUU y México, echa a rodar. La competición se inaugura este jueves 11 de junio con el partido de uno de los anfitriones, México, contra Sudáfrica (21.00 horas), un encuentro que se podrá ver en La 1 (en castellano) y en La2 Cat (en catalán), que ofrecerán los encuentros más destacados de la jornada y todos los de la selección española, además de en DAZN, donde se podrá ver todo el Mundial.

Coincidiendo con el inicio del campeonato, el canal VinTV recupera un clásico relacionado con la competición futbolera: la serie de animación ‘Naranjito: Fútbol en acción’, protagonizada por la mascota del Mundial de fútbol de 1982, celebrado en España. De hecho, es la primera vez que se emite en lineal desde entonces.

La ficción sigue las aventuras de Naranjito, una naranja aficionada al fútbol convertida en todo un icono de la cultura popular, junto a sus inseparables compañeros Clementina, Citronio y el robot moviola Imarchi, siempre dispuestos a defender la esencia del deporte rey, enseñar sus reglas y transmitir sus valores. Juntos recorren distintos países y momentos clave de la historia del fútbol mientras intentan frustrar los planes del villano Zruspa y sus hijos, los Cocos, empeñados en sabotear el juego limpio y los principios de este deporte.

Di Stéfano y Matías Prats

Además, la producción incluye entrevistas reales con Alfredo Di Stéfano y narraciones del legendario periodista Matías Prats, reforzando su vínculo con la historia del fútbol y con algunos de los grandes nombres que marcaron este deporte.

Imagen de la serie de Naranjito / VinTV

La serie fue coproducida entre TVE y BRB Internacional, la histórica productora española detrás de otros grandes éxitos con los que crecieron los niños de los años 80, como ‘Dartacán y los Tres Mosqueperros’, ‘David el Gnomo’ o ‘La Vuelta al Mundo de Willy Fog’.

Además de su estreno en maratón el día 11 (a partir de las 12.00 horas), VinTV emitirá un episodio diario de lunes a domingo a partir de las 830 horas. La serie también estará disponible bajo demanda. VinTV está disponible en Vodafone, Orange, Jazztel, Yoigo, Euskaltel, MásMóvil, DIGI, Avatel, R, Telecable, Pepephone, LOWI, PTV Telecom, Cable Local y Tivify. También se puede ver en Amazon Prime Video a través de AMC CHANNELS.

Dónde ver el Mundial

La 1 y La2Cat ofrecerán cada día el partido más destacado de la jornada, además de todos los de la selección española, hasta la final de Nueva York del 19 de julio. La cobertura completa, con los 104 encuentros de los 48 países participantes, será en DAZN (y gracias a sus acuerdos, en operadores como Movistar Plus+, Orange TV o Vodafone TV).

La 1 y Teledeporte incorporarán tres equipos de narración, con Juan Carlos Rivero, Paco Caro, Alicia Arévalo y Pedro San Miguel. Estarán acompañados de los especialistas Mario Suárez y Vero Boquete, Gaizka Mendieta y Chapi Ferrer, y por el equipo de comentaristas a pie de campo, con Roi Groba, Roberto Quintana, Nico Díaz y Andrés Rubio.

En La 2Cat la narración de los partidos correrá a cargo de Joan Carles García y Albert Font, con el apoyo técnico de Olga García y Lluis Carreras. Antes, en el descanso y al final del partido habrá un programa con Gemma Nierga, Marc Brau, Sergi Mas y Edu Mutante.

Lamine Yamal, durante un partido de la selección española / DENNIS AGYEMAN / AFP7 / EUROPA PRESS

En La 1 habrá un nuevo programa resumen diario, con Lara Gandarillas y Marcos López, de media hora diaria durante el 'Telediario 1'. En Teledeporte, la programación especial comenzará cada mañana con la emisión del mejor partido de la jornada anterior. Después, 'Estadio 2 Mundial', en directo a las 14.00 horas, con Marc Martín.

Por la tarde el fútbol seguirá con 'Gran Estadio Mundial', dirigido y presentado por Álex Argelés y con una mesa de especialistas de fútbol internacional como Cristina Bea, Alberto López Frau, Sara Carmona, Álvaro Von Richetti, Adrián Blanco y José David López.

Por la noche llegará 'Estudio Estadio Mundial' con Felipe del Campo, que recogerá resúmenes de la jornada y analizará en una doble mesa lo acontecido durante el día. Una primera tertulia futbolera con tres exinternacionales (Miguel Torres, Fernando Llorente y Julio Salinas) y tres leyendas de la selección femenina (Marta Corredera, Amanda Sampedro y Virginia Torrecilla).

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Además, pasarán colaboradores como Juan Ignacio Gallardo, Jesús Gallego, Joseba Larrañaga, Aitor Lagunas, Rafa Marañón, Sergio López, Danae Boronat y Gonzalo Miró, junto a otras periodistas deportivas como Irati Vidal, Irene Junquera o Lorena González. También habrá una mesa de análisis en la que la nostalgia del Mundial llegará de la mano del director de 'Conexión Vintage', Paco Grande.