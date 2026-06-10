La sorprendente reacción de Ismael Beiro a la paternidad de Iván Armesto a los 60 años: "Le van a confundir con el abuelo"

La familia de Gran Hermano crece. Y es que tal y como anunció hace unos días Iván Armesto -concursante de la primera edición del reality junto a Ismael Beiro, Israel Pita, Silvia, Vanessa o Nacho entre otros- será padre de nuevo a los 60 años junto a su pareja, de 47, después de varios años de discreta relación. "Hola amigos y amigas, quiero compartir nuestra alegría y contaros que la mujer a la que amo y un servidor vamos a tener una hija a principios de agosto. Sé que con 60 años y con 21 años que tiene mi Raquel -su hija mayor, fruto de una relación anterior- os puede parecer tarde, pero nunca es tarde si la dicha es buena y esta es fantástica", ha compartido a través de Instagram, revelando además que su pequeña se llamará Vega y nacerá en Canarias, donde reside desde hace un tiempo.

Una gran noticia a la que ha reaccionado feliz su compañero y amigo Ismael, ganador de 'GH 1', que como ha confesado "yo ya lo sabía de hace tiempo pero me pidió que me lo callara". "Estoy muy contento por Iván, lleva con su pareja muchos años, está muy enamorado. Llegó el momento de ser padre y a él no le ha importado darle un hijo a su pareja, él está muy feliz y la hija de Iván, que ya tiene 21 años, aún más feliz que ellos" ha revelado.

"Que se afeite, que se ponga guapo, que lo van a confundir con el abuelo de la niña, de la criatura" ha añadido entre risas, asegurando que a la hora de ser padre da igual la edad porque "a los niños siempre es una alegría verlos por casa, correr y preocuparse".