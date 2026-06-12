Laura Matamoros envía un sorprendente mensaje a Makoke por su boda: "Obviamente tiene que ser feliz"

¡Por fin llegó el gran día! Después de meses de espera y de tener que aplazar su enlace en septiembre de 2025 debido a los problemas de salud de Marina Romero, pareja de Javier Tudela, Makoke y Gonzalo Fernández celebran este viernes su esperada boda por todo lo alto en un exclusivo hotel de Ibiza. Según han apuntado diversos medios, la pareja ya habría formalizado su relación este jueves en una ceremonia íntima rodeada de sus familiares y amigos más cercanos.

En medio de la emoción que rodea el enlace, una de las reacciones que más ha llamado la atención ha sido la de Laura Matamoros. Y es que nunca ha sido un secreto que la relación entre la influencer y la exmujer de su padre, Kiko Matamoros, ha estado marcada por los desencuentros. Sin embargo, en una fecha tan señalada, Laura ha optado por aparcar las diferencias y dedicar unas palabras cargadas de cordialidad a la madre de su hermana Anita.

Con su característico sentido del humor, Laura reaccionó entre risas al ser preguntada por la boda: "Nos vamos de boda, claro. Nos vamos este fin de semana, es verdad. Bueno, se van, se van. Yo no, yo no, yo no", comentó, dejando claro que no asistirá a la celebración. Aun así, la creadora de contenido quiso mostrar sus mejores deseos para la novia. "Gracias a Dios, todo lo feliz del mundo. Que sea todo lo feliz del mundo", expresó, sorprendiendo por el tono conciliador de sus declaraciones.

Cuando los reporteros destacaron que se trata de un gesto muy llamativo, especialmente teniendo en cuenta la tensión familiar y la guerra judicial y mediática que Makoke mantiene con Kiko Matamoros, Laura fue aún más contundente y zanjó cualquier polémica: "No, obviamente, tiene que ser feliz. Ya está".

Unas palabras tan simples como signitifcativas que evidencian que, al menos en una ocasión tan especial como una boda, Laura prefiere aparcar las diferencias personales para desear felicidad a Makoke en el inicio de esta dulce etapa junto a Gonzalo Fernández.