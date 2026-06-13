'De viernes'
Pillada monumental: Dos participantes de 'Casados a primera vista' desatan su pasión en los camerinos de Mediaset
Laura Ulldemolins confiesa sin rodeos su noche de desenfreno con Borja antes de entrar al plató de '¡De viernes!': "Sin tapujos, un polvo tonto".
Kevin Rodríguez
'¡De viernes!' recibió anoche a Laura Ulldemolins y Borja, una de las parejas del momento tras su sorprendente romance surgido de 'Casados a primera vista'. Los casados visitaban el programa de Telecinco para presumir de su intensa burbuja de amor. Sin embargo, lo que nadie esperaba es que la pasión les desbordara tanto como para protagonizar un tórrido momento entre bambalinas.
El encargado de destapar el "pastel" fue el colaborador José Antonio León, que no dudó en soltar la bomba en pleno directo ante la estupefacción del público: "Yo estaba en el camerino de al lado y he escuchado unos ruidos extraños. Era por saber qué había sucedido en ese camerino, que habitualmente está siempre en silencio", arrancaba diciendo el periodista, picando a la invitada.
Pero la cosa no se quedó ahí. El colaborador fue más allá y detalló el "tierra, trágame" que vivió al interrumpirlos: "Cuando han abierto, ella estaba medio con la toalla y él en calzoncillos".
Lejos de achantarse, negar los hechos o tirar de los típicos balones fuera a los que nos tienen acostumbrados algunos rostros televisivos, Laura Ulldemolins dejó a todos los presentes con la boca abierta por su arrolladora sinceridad..
"Sin tapujos: un polvo tonto", soltó la participante sin despeinarse, confirmando de manera tajante la pillada monumental.
La espontaneidad de Laura dejó completamente en shock a José Antonio León, que no pudo evitar exclamar escandalizado: "Pero, ¿de verdad? ¡Que han copulado en Mediaset!". Entre risas y con total naturalidad, la invitada remató la jugada admitiendo el único "fallo" de su plan: "No teníamos pensado que nos pillara, también te digo".
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