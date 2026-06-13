Jesulín de Ubrique desvela cómo nació su amor con María José Campanario y el ultimátum que marcó su matrimonio
El concursante se rinde ante los elogios de Manel Fuentes a su mujer y confiesa su divertido primer encuentro
Kevin Rodríguez
Jesús Janeiro ha protagonizado una de las confesiones más íntimas y esperadas en 'Tu cara me suena'. El torero se puso nostálgico al repasar su historia de amor con María José Campanario, revelando que un tema de M-Clan era la banda sonora de sus vidas cuando se conocieron en enero de 2001. Eso sí, según el de Ubrique, la de Castellón no tardó en tomar las riendas del romance.
"En junio ya me dijo: ‘Bueno, qué pasa contigo’, y me puso las pilas", admitió Jesulín con total naturalidad, recordando el carácter firme que siempre ha tenido su mujer. Además, el concursante desveló la curiosa —y osada— táctica de seducción que utilizó en su primera cita en una cafetería: "Le dije una frase: ‘Quédate con esta cara, que nunca se te va a olvidar'". Desde entonces llevan más de dos décadas de matrimonio avalan la profecía.
El momento romántico sirvió para que Manel Fuentes tomara la palabra y rindiera un bonito homenaje a la odontóloga, quien se ha convertido en una presencia muy querida por todo el equipo técnico y artístico detrás de las cámaras del formato de Gestmusic.
"Somos muy fans tuyos, pero somos más fans de tu mujer. Porque todos los que la conocemos… Es una tipa espectacular", soltó el presentador ante el aplauso del público.
Lejos de tomárselo a mal o mostrarse celoso por el protagonismo, Jesulín de Ubrique reaccionó con un tremendo orgullo e incluso dejó la puerta abierta a que María José se atreva a subirse al clonador en un futuro: "A mí me eclipsa. Pero bueno, que me eclipse mi mujer, yo me dejo", zanjó el de Ubrique con una sonrisa, demostrando que está feliz de que su compañera brille con luz propia en la pequeña pantalla.
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