El criticado detalle del escote del vestido de novia de Makoke que llama la atención en su boda: "De muy mala educación"

Tres días después de su boda con Gonzalo Fernández en Ibiza tras cancelar la ceremonia prevista para septiembre de 2025 por los problemas de salud de la novia de su hijo Javier Tudela, Marina Romero, no cesan las críticas a Makoke. Al margen de los que creen que el diseño de Juan Vidal no le favorecía en absoluto y no encajaba con lo que el diseñador había creado para ella -al llevarlo más bajo de lo normal para potenciar su escote-, varios invitados (cuya identidad no ha trascendido) habrían comentado a periodistas como Alexia Rivas o Aurelio Manzano que la comida fue un desastre, ya que el solomillo estaría mal hecho y seco, y que no entendieron el regalo que los recién casados hicieron a los asistentes a su 'sí quiero', una tarta de queso.

Ataques a los que ha respondido Pelayo Díaz, que muy amigo de la colaboradora desde que coincidieron en 'Supervivientes 2025', y estilista de los looks nupciales que la exmujer de Kiko Matamoros ha lleado en su boda, ha respondido a su regreso a Madrid tras haber compartido con Makoke el día más feliz de su vida.

"¡La boda genial, divina!" ha asegurado con una sonrisa. "A mí lo que me parece tremendo es que alguien te invita a su boda y luego tú te pongas a criticar. O a hablar mal de algo que alguien ha montado con toda la ilusión, al margen de que sea verdad o sea mentira. No me parece correcto, pero bueno" ha expresado rotundo, defendiendo que la novia "está preciosa, emocionadísima y la vi muy feliz. Y bueno, es que a Makoke todo le queda bien Así que no era muy difícil vestirla y que estuviera favorecida".

Respecto a las informaciones que apuntan a que la boda habría estado a punto de no celebrarse después de una fuerte discusión -porque Gonzalo querría verla antes de la ceremonia y ella le habría dicho que no respetando la tradición aunque realmente se dieron el 'sí quiero' el jueves en una ceremonia íntima ante unos pocos invitados- en la que Makoke le habría dicho a su ahora marido que había perdido la ilusión por casarse, Pelayo ha desvelado que "yo les vi felices, les vi contentos. Y se casaron, así que qué más da lo que había pasado antes...".

"A mí me encantó todo, la comida divina, se hizo maravilloso, ellos increíbles, se hizo todo espectacular. Por lo menos como yo lo viví. Los hijos de Makoke estaban divinos, guapísimos, y todo el mundo estaba feliz y disfrutando" ha añadido, dejando claro que le parece "de muy mala educación" que la hayan criticado porque "cuando alguien te invita a su casa tú tienes que estar súper agradecido y guardarte los comentarios".