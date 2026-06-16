Alta hospitalaria
Susana Uribarri, la manager de los famosos, recibe el alta tras su preocupante ingreso hospitalario
La mánager de las estrellas y colaboradora de Antena 3 ya descansa en casa tras superar una fuerte neumonía que obligó a su hija a cancelar un viaje y que dejó en 'shock' a Ana Obregón
Kevin Rodríguez
Susana Uribarri ya se encuentra en su domicilio recuperándose tras haber permanecido ingresada de urgencia la pasada semana en un hospital de Madrid. La conocida representante de famosos y colaboradora televisiva ha recibido el alta médica tras lograr superar una fuerte neumonía que encendió todas las alarmas en su entorno más cercano.
Tras unos días de total incertidumbre que la obligaron a desaparecer de la primera línea mediática, ha sido la propia Susana la encargada de tranquilizar a sus seguidores a través de sus redes sociales: "Ya en casita. Gracias por el cariño y el apoyo recibido", publicaba este lunes en su cuenta de Instagram junto a una foto de su mascota.
Aunque la mánager de Tamara Falcó o Bertín Osborne ya respira aliviada en su hogar, el bache de salud ha sido serio. Su amiga del alma, Ana Obregón, no ocultaba la gravedad de la situación al relatar cómo empezó todo:
"Ha sido un susto, la verdad. Ha sido después de unas pruebas que se hacía, no podía respirar y le han encontrado que tiene una neumonía fuerte. Está con antibióticos", explicaba la actriz, confirmando el motivo que llevó a Uribarri directa al hospital tras sus últimas apariciones en la Caja Mágica y en el plató de Antena 3.
El regreso a casa de Susana ha sido la mayor alegría para los suyos, especialmente para su hija Carlota, quien no dudó en cancelar de inmediato un viaje que tenía programado a Menorca para blindar a su madre en el hospital.
Ya con la tormenta pasada y su madre en el domicilio, Carlota celebraba la buena evolución llenando la casa de flores. Ahora, a Susana Uribarri le toca terminar de reponerse en la tranquilidad de su hogar antes de volver a dar guerra en las tardes de la televisión.
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