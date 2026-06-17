Límite personal
Maxi Iglesias rompe su silencio tras sus nuevas imágenes con Aitana Sánchez-Gijón: “No tengo nada que ocultar”
El actor ha defendido ante la prensa su derecho a mantener la vida privada al margen de la promoción de ‘Ella, maldita alma’.
Carlos Merenciano
Maxi Iglesias ha respondido por primera vez a las preguntas sobre las nuevas imágenes que le relacionan con Aitana Sánchez-Gijón. El actor atendió a las agencias durante la promoción de ‘Ella, maldita alma’ y dejó claro que no quiere que las informaciones sobre su vida personal desplacen el trabajo que lleva meses preparando.
El intérprete explicó que siempre ha sido muy reservado con su intimidad y reconoció que la atención mediática ha llegado a condicionar sus intervenciones públicas: “Me he tenido que cohibir de hablar de mi trabajo por miedo a que pareciera que esa plataforma se aprovechaba para hablar de mi vida personal”.
Iglesias aseguró que no tiene problemas en conversar sobre asuntos privados en su entorno cercano, pero considera que una presentación profesional debe centrarse en el proyecto que se está estrenando. “No tengo nada que ocultar nunca”, señaló, aunque insistió en que sería una falta de respeto relegar una serie rodada durante cinco o seis meses para responder únicamente sobre su situación actual.
El actor también mostró su malestar por las conclusiones publicadas sin haberle preguntado previamente: “Hay que siempre contar la verdad y no lanzar juicios sin confirmar cosas”. Según explicó, no piensa entrar a contestar “juicios o veredictos” construidos a partir de interpretaciones ajenas a sus propias palabras.
Pese a las preguntas, Maxi Iglesias evitó aclarar la naturaleza de su vínculo con Aitana Sánchez-Gijón y mantuvo la postura que, según recordó, ha seguido durante toda su carrera: “No tengo problema de hablar de lo que me ha costado el personaje, de lo que ha sido la serie, pero ahí me quedo”, concluyó, marcando de nuevo la línea entre su trabajo y su vida privada.
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