Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Declaración ZapateroKamikaze AsturiasNueva planta IndraHuelga de médicosIncendio GradoPlaya de RibadesellaFábrica de loza de Oviedo
instagramlinkedin

Última batalla

Netflix pone fin a ‘Clanes’: la serie de Clara Lago y Tamar Novas tendrá una tercera y última temporada

La ficción regresará con Ana bajo protección y Daniel alejado del narcotráfico, mientras un clan albanés amenaza con hacerse con el negocio en Cambados.

Tamar Novas y Clara Lago, en 'Clanes'

Tamar Novas y Clara Lago, en 'Clanes' / JAIME OLMEDO / NETFLIX

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Carlos Merenciano

Madrid

Netflix ha decidido cerrar la historia de ‘Clanes’ con una tercera temporada. La serie producida por Vaca Films regresará con una última entrega que volverá a reunir a Clara Lago, Tamar Novas y Luis Zahera en una trama marcada por nuevas amenazas, cuentas pendientes y el regreso inevitable al mundo del narcotráfico.

La historia retomará la vida de sus protagonistas poco más de un año después. Ana vive lejos de Cambados como testigo protegida junto a su madre y su hija Sara, tratando de reconstruir su vida y dejar atrás todo lo ocurrido. Daniel, por su parte, también ha abandonado el negocio familiar e intenta mantenerse dentro de la legalidad, aunque sigue obsesionado con encontrarlas.

La frágil calma saltará por los aires cuando un clan albanés trate de quedarse con el control de las descargas de droga. Sus métodos romperán el equilibrio de Cambados y pondrán contra las cuerdas a los Padín, obligando a Daniel a acercarse de nuevo a un entorno del que creía haberse apartado. La amenaza también terminará alcanzando a Ana.

Clara Lago y Tamar Novas volverán a encabezar el reparto junto a Luis Zahera. También repetirán Xosé Antonio Touriñán, Melania Cruz, Miguel de Lira y Chechu Salgado, entre otros intérpretes vinculados al universo de la serie.

Noticias relacionadas y más

La tercera temporada estará dirigida por Ángeles Huerta y Javier Rodríguez. Jorge Guerricaechevarría volverá a encargarse del guion de esta despedida, que tendrá como reto cerrar definitivamente el conflicto entre Ana, Daniel y la familia Padín.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir la potente afeitadora eléctrica más barata del mercado: disponible por menos de 13 euros
  2. Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el potente altavoz inalámbrico más barato del mercado: de estética retro y perfecto para llevar a cualquier parte
  3. Fallece un joven de 16 años al precipitarse por la ventana de casa en Gijón
  4. Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el set de dos sillones plegables para terraza más baratos del mercado: respaldo ajustable en 7 posiciones
  5. Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el potente cepillo eléctrico de limpieza más barato del mercado: disponible por menos de 15 euros
  6. Un centenar de surfistas despiden en el mar a un llanisco de 43 años que murió de manera fulminante: 'Fue un palo durísimo
  7. El parking del futuro del centro de Oviedo costará 19,2 millones, la obra arrancará en enero y durará casi dos años
  8. Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el potente destornillador eléctrico de precisión más barato del mercado: disponible por menos de 15 euros

Un nuevo avance para el lupus: llega a España una pluma precargada que puede reducir las visitas al hospital

Un nuevo avance para el lupus: llega a España una pluma precargada que puede reducir las visitas al hospital

El tumor que crece sin avisar: por qué el cáncer de riñón suele detectarse demasiado tarde

El tumor que crece sin avisar: por qué el cáncer de riñón suele detectarse demasiado tarde

Dentro de la fábrica donde se produce la esperanza contra el cáncer: así nacen las terapias CAR-T

Dentro de la fábrica donde se produce la esperanza contra el cáncer: así nacen las terapias CAR-T

"Peligro importante" en Asturias por la masa muy cálida de aire sahariano que entrará el domingo: la AEMET alerta de máximas de 40 grados

"Peligro importante" en Asturias por la masa muy cálida de aire sahariano que entrará el domingo: la AEMET alerta de máximas de 40 grados

Qué significa la nueva señal de un coche negro con unos puntos aun lado sobre un fondo blanco y rojo: llegan multas de 200 euros a los conductores

Qué significa la nueva señal de un coche negro con unos puntos aun lado sobre un fondo blanco y rojo: llegan multas de 200 euros a los conductores

Fallece atropellado un pavo real en el centro de Oviedo: "Murió en nuestros brazos"

Fallece atropellado un pavo real en el centro de Oviedo: "Murió en nuestros brazos"
Tracking Pixel Contents