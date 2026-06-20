La cuñada de Jesulín emite un comunicado tras el diagnóstico de su hijo: "Un duelo"

El hermano y la cuñada de Jesús Janerio, Víctor Janeiro y Beatriz Trapote, hablan en '¡De viernes!' sobre la realidad que viven después de que uno de sus tres hijos fuese diagnosticado con trastorno del espectro autista (TEA). La pareja comparte cómo recibieron la noticia, el aprendizaje que ha supuesto para toda la familia y cómo esta circunstancia les ha unido aún más como padres.

En el programa, el torero y la periodista se sinceran sobre el momento en el que les comunicaron el diagnóstico. "Sientes esa impotencia de decir: '¿Sabre hacerlo? ¿Sabré llevarlo a cabo? Es una negación, un duelo", confiesa Trapote. Por su parte, Víctor cuenta: "No le di tanta importancia porque veo a mi hijo y me veo reflejado en él. No le di esa importancia, ella profundizó más y llegó más a la clave".

La pareja se sincera sobre sus mayores preocupaciones respecto al futuro de su hijo y su independencia. "Evidentemente nos preocupa mucho la educación y el tema de la sociedad, la empatía. El prejuicio de la sociedad, el no saber y el tampoco tener herramientas", dice Trapote. Por eso, para ella, es de gran importancia alzar la voz respecto al espectro autista para que "haya respeto", "se comprenda" y "tengan oportunidades".

Durante la entrevista, Beatriz Trapote también ha contado el momento en el que hablaron con su hijo sobre su autismo. La periodista ha explicado que una de las cuestiones más importantes para ellos era que el menor entendiese su diagnostico con naturalidad: "Él no le dio ni la más mínima importancia y esto nos ayudó a nosotros y a él".

De hecho, la periodista ha recordó una conversación que tuvo recientemente con su hijo y que resume el camino que ha recorrido toda la familia hasta ahora: "Ayer fue el Día del Orgullo Autista y yo le dije: '¿Tú te sientes orgulloso?'. Y me dijo: "Mamá, mucho. ¿Tú te sientes orgullosa de mí?'. Y le dije: 'Fascinante. No te cambiaría por nada del mundo".