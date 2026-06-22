Después de tres años de discreta relación que han conseguido mantener alejada del foco mediático, Melissa Jiménez y Fernando Alonso se convertían en padres de su primer hijo en común el pasado 25 de marzo. Tan solo 48 horas después de su nacimiento en Mónaco, el piloto reaparecía en el Gran Premio de Japón de Fórmula 1 y, muy emocionado, confesaba que "estoy muy contento. Un momento súper feliz, muy especial. Salió bien afortunadamente tanto la mamá como el bebé y nada, ahora ya al trabajo".

Tras una baja maternal relámpago, la periodista retomaba sus compromisos profesionales como reportera de Dazn completamente recuperada apenas dos meses después de haber sido madre por cuarta vez -tiene tres hijos fruto de su matrimonio con Marc Bartra: Gala (10), Abril (8), y Max (6)- a principios de junio en Mónaco y, con una inmensa sonrisa expresaba su felicidad por su vuelta al trabajo: "Qué ganas tenía de veros, de volver. Y creo que no me lo he montado nada mal. He escogido uno de los mejores escenarios de la Fórmula 1 para arrancar mi temporada. Hace poquito volví a ser mamá por cuarta vez, así que, con las pilas cargadas y en un escenario que me encanta".

Primera imagen del bebé de Fernando Alonso y el emotivo mensaje: "Bebé" / INSTAGRAM

Y ha sido ahora, cuando su hijo Leonardo está a punto de cumplir 3 meses, cuando Melissa ha compartido con sus seguidores la primera imagen de su hijo con Alonso. Una tierna instantánea en la que vemos a la perdiodista -con gafas de sol- cogiendo en brazos a su pequeño (cuya carita ha tapado con un emoticono de un corazón azul) que duerme plácidamente, mientras disfrutan de una travesía en barco.

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"Bebé" ha sido la única palabra que ha acompañado a su historia, en la que además ha incluido una significativa canción, 'Who You Share It With', de Layup, cuya letra evidencia el gran momento que está viviendo: "Los momentos y los lugares dependen de con quién los compartas. Y así es la vida, y lo importante es disfrutar de con quién la compartes".