'Universo Calleja'
El monumental cabreo de Jesús Calleja con Lola Lolita e IlloJuan en su viaje a China: "Trabajan como los vampiros"
El aventurero presentador de Mediaset estalló ante la inesperada tardanza de sus invitados influencers: "Me he tenido que salir porque me conozco"
Kevin Rodríguez
Jesús Calleja ha vivido su primer gran contratiempo en las grabaciones de su nuevo proyecto en China. El intrépido presentador de Telecinco se ha pillado un monumental mosqueo con el grupo de creadores de contenido que le acompañan en esta aventura: IlloJuan, Lola Lolita, Sofía Surferss y TheGrefg. ¿El motivo? Un plantón en toda regla que retrasó los planes del equipo durante más de dos horas.
El presentador había madrugado para aprovechar el día y establecer una hora de encuentro en el hotel, pero se encontró con la recepción completamente vacía. "Pues vaya empiece de día. Les dije a las 9:15 horas en el 'hall', son las 10:30 horas y no ha aparecido nadie", arrancaba quejándose Calleja ante las cámaras, visiblemente indignado con el ritmo de vida de los jóvenes: "Esta gente trabaja por la noche como los vampiros".
Parte de la culpa del retraso generalizado la tuvo TheGrefg. El murciano emitió en directo la noche anterior la Gran Final de la Erazer Cup, un evento que arrancó a medianoche y que provocó que el grupo se fuera a dormir a altas horas de la madrugada.
La paciencia de Calleja llegó a su límite al ver que el reloj seguía corriendo sin rastro de los influencers: "Estamos a 10.000 kilómetros de casa y no han aparecido en dos horas. Me he tenido que salir porque me conozco. Prefiero irme, me relajo y que ellos se vayan a donde se tengan que ir", confesaba el leonés para evitar que el enfado fuera a mayores.
Ya bien entrada la mañana, el presentador se reencontraba con las hermanas Lola Lolita y Sofía Surferss, a las que recibió con un dardo cargado de ironía: "Qué maravilla, las 13:15 horas y nos vemos por primera vez en el día". La reina de TikTok no tardó en entonar el mea culpa: "Tengo que pedirte perdón. Es la primera vez que me quedo durmiendo desde bachillerato".
Sin embargo, el momento más divertido llegó con el careo con IlloJuan. Lejos de achantarse, el streamer malagueño desmontó el argumento del presentador desmintiendo la hora de la cita entre risas: "Quedamos a las 9:30 horas, es mentira que hubiéramos quedado a las 9:15".
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