Paola Olmedo confiesa que ya ha firmado el divorcio con José María Almoguera: "Hemos cerrado absolutamente todo"

Dos años después de su ruptura, y tras meses marcados por la tensión y los enfrentamientos en los platós debido a los asuntos económicos que todavía tenían pendientes, Paola Olmedo y José María Almoguera han firmado el divorcio y ya no hay nada -más allá de su hijo- que les una.

Y así lo ha anunciado este lunes la manicurista sin disimular su felicidad en su reaparición en el plató de 'El tiempo justo': "Hemos cerrado absolutamente todo" ha revelado, confirmando que ha pagado al nieto de María Teresa Campos lo que le debía y por fin han dado carpetazo a su matrimonio y están oficialmente divorciados.

"Ya hemos firmado el divorcio. Estamos súper tranquilos ya. Tenemos una tranquilidad brutal y entre nosotros estamos bien", ha confesado, confirmando así que su relación en la actualidad con su exmarido es "muy buena" por el pequeño que tienen en común y que es lo más importante para ambos. Una cordialidad que también tiene con su exsuegra Carmen Borrego, con la que ha asegurado que "no tengo ningún problema... y que se quede así".

Aunque no ha entrado en detalles sobre cuándo pusieron punto y final oficialmente a su matrimonio, todo apunta a que se produjo cuando regresó de 'Supervivientes 2026', una experiencia que Paola reconoce que ha cambiado su forma de ver la vida. Y así lo revelaba ante las cámaras de Europa Press hace unos días, cuando adelantaba que todo está "mucho más tranquilo" y "súper arreglado" con José María.

"Muy tranquila, todo está bien" añadía, confesando que con la firma de su divorcio se ha quitado un peso de encima "y ya se puede disfrutar todo". "Ha costado pero bueno, tampoco ha sido ido por nosotros, pero bien. Por suerte, bien. Con Carmen muy bien, con todos en realidad. Súper tranquilo, así que estoy contenta" ha expresado, reconociendo que lo cierto es que el primo de Alejandra Rubio se lo ha puesto "bastante fácil" para llegar a un acuerdo y "no me puedo quejar".