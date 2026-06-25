No piensa parar
María Galiana se planta ante su jubilación a los 91 años y explica el motivo de seguir trabajando: “¿Por qué lo voy a dejar ahora?”
La actriz defendió en ‘La noche de Aimar’ su decisión de continuar sobre los escenarios después de haber desarrollado dos vocaciones profesionales diferentes.
Carlos Merenciano
María Galiana no contempla abandonar la interpretación a sus 91 años. La actriz visitó este miércoles ‘La noche de Aimar’ y respondió con rotundidad cuando Bretos le preguntó qué tenía en contra de la jubilación. Para ella, mantenerse profesionalmente activa sigue siendo una fuente de motivación: “Trabajar me da la vida”.
La intérprete explicó que su forma de entender el trabajo está relacionada con la educación recibida: “Para mí, y creo que para todos los de mi generación y algunos posteriores, trabajar es una cosa buenísima”. También reconoció las dificultades laborales de los jóvenes, aunque señaló que ella siempre se ha alegrado de encontrar oportunidades para seguir ejerciendo.
Galiana recordó que su primera carrera profesional no estuvo vinculada a las cámaras: “Me jubilé con 65 años de mi vocación como profesora y encontré otro trabajo que me gusta, el de actriz”. Tras décadas dedicada a la enseñanza, la interpretación se convirtió en una segunda profesión que no está dispuesta a abandonar mientras continúe disfrutándola. “¿Por qué lo voy a dejar ahora?”, respondió ante la posibilidad de retirarse.
Su paso por el programa también sirvió para revisar el impacto que tuvo ‘Cuéntame cómo pasó’ en su trayectoria. Aunque agradece que Herminia la convirtiera en una figura muy querida, admitió que el personaje condicionó otras oportunidades: “Me hubiera gustado hacer otros papeles también”. Galiana cree que algunos productores dejaron de verla como una actriz capaz de asumir registros diferentes por su identificación con aquella “abuela tan buena y querible”.
La actriz se encuentra actualmente sobre los escenarios con ‘Yo solo quiero irme a Francia’. Su actividad confirma que la retirada no forma parte de sus planes inmediatos: después de una vida dedicada primero a la docencia y después a la interpretación, Galiana considera que seguir trabajando es precisamente lo que la mantiene activa.
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