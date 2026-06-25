Invitación rechazada
Rocío Carrasco confirma las ausencias más llamativas del documental de Rocío Jurado en Movistar Plus+: "Sus hermanos y su viudo deberían haber estado"
La hija de la cantante asegura que Gloria y Amador Mohedano, además de José Ortega Cano, fueron invitados a participar, pero rechazaron la propuesta
Carlos Merenciano
Rocío Carrasco ha aclarado por qué algunos de los familiares más cercanos de Rocío Jurado no aparecen en 'La más grande', la nueva serie documental de Movistar Plus+. La hija de la cantante ha confirmado que la productora se puso en contacto con sus tíos Gloria y Amador Mohedano y con José Ortega Cano, pero ninguno aceptó intervenir.
“A sus hermanos y a su viudo se les contactó a través de la productora y declinaron estar”, explicó durante la presentación del proyecto. Carrasco considera que sus testimonios habrían tenido sentido dentro del relato por el papel que ocuparon en la vida de la artista: “Eran gente importante en su vida y, por lo tanto, deberían haber estado. No han querido y yo ante eso no puedo hacer nada”.
La ausencia de los tres nombres se produce en medio de las nuevas tensiones surgidas alrededor del legado de la cantante. Rocío Carrasco, sin embargo, ha insistido en que la producción no pretende alimentar las disputas familiares. “Este proyecto está hecho con todo el amor del mundo únicamente por y para Rocío Jurado, o Rocío Mohedano”, afirmó, antes de pedir que no se “ensucie” el documental con polémicas ajenas a su contenido.
‘La más grande’ está formada por cuatro episodios dirigidos por Alexis Morante y producidos por Tesseo Premium Content. La serie aborda la evolución artística y personal de Rocío Jurado, desde sus comienzos como folclórica hasta su consolidación como una figura moderna y reivindicativa. También repasa sus relaciones sentimentales, su vínculo con la prensa, su enfermedad y la dualidad entre la estrella pública y Rocío Mohedano en la intimidad.
Carrasco ha participado activamente como productora ejecutiva y ha facilitado fotografías, vídeos, actuaciones, grabaciones sonoras y una autobiografía inédita de su madre. La voz original de la cantante recorre toda la serie, mientras la actriz chilena Daniela Vega se encarga de la narración y de leer fragmentos de esas memorias. El primer capítulo ya está disponible en Movistar Plus+, con una nueva entrega cada jueves.
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