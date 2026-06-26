Alba Carrillo destroza a Gloria Camila con un brutal ataque contra Ortega Cano: "Que busque una imagen de alguien de mi familia en la cárcel..."

Íntima amiga de Rocío Carrasco, Alba Carrillo no se ha perdido este jueves el estreno del documental sobre la vida de Rocío Jurado, 'La más grande', en el madrileño Cine Callao y, sin pelos en la lengua, no ha dudado en declarar la guerra a Gloria Camila y darle un demoledor consejo después de que la hija de José Ortega Cano arremetiese contra ella en redes sociales por burlarse en su programa, 'El sótano' de TenTv, de las imágenes virales del torero bailando un vals en plena calle al enterarse de que sí aparecerá en el biopic que se está rodando sobre la icónica artista en Chipiona.

"Rocío estaría orgullosísima de su hija en todo lo que ha hecho, seguro, 100%. Yo la veo estupenda, en su mejor momento, en su mejor momento. Yo hasta el fin del mundo con ella, está en su mejor momento, y claro, de eso muchas veces a los envidiosos pues les molesta" ha afirmado a su paso por el photocall, defendiendo que la mujer de Fidel Albiac "es generosa, una tía cero conflictiva, cariñosa, preocupada por sus amigos... No me quiero yo ni imaginar lo preocupada que estaría de su familia, quiero decir, que oye, mira, los que han perdido son ellos".

De ahí que no entienda la postura de Gloria Camila y su intención de tomar medidas legales contra su hermana: "En vez de hacer un homenaje bonito a su madre y decir, oye, mira, yo no me llevo con Rocío, pero quiero ver este homenaje a mi madre y, si está bien, felicitaré a mi hermana. Todos se han liado a hablar, todos se han liado a decir tonterías. Rosa Benito vi que dijo que ella era de Orange, tú lo que eres, es que no, que no, que no" ha sentenciado rotunda, convencida de que si Rocío Jurado siguiese viva "no les hablaría 100%, no me queda ninguna duda". "Mira, yo no conocía a Rocío Jurado, pero he oído muchas entrevistas suyas y hay una que tengo clara y es, quien le haga feliz a mi hija, yo le pongo un trono. Y yo como madre, yo no puedo hablar. Y yo vamos, si algún día me muero y alguien viene aquí a hablar mal de Lucas, decirle, ya, seguro que tenéis las imágenes, que esto a Alba no le gustaría un pelo" ha añadido con la sinceridad que la caracteriza.

Lejos de quedarse ahí, la modelo ha dejado claro que "si fuera por mí yo no hablaría de esa familia" en su programa y ha atacado duramente a Ortega Cano por sus actitudes en público: "A mí ese señor lo de decir que hace esas cosas como lo de las piruetas en la iglesia porque está mayor... no mira, yo tengo mucha gente mayor, mis abuelos, y no hacen esas chorradas".

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"Que mire a ver qué problema tiene y que le ayude, porque es lo que tiene que hacer una hija. No estar tan centrada en su hermana y estar más centrada en su padre" ha sentenciado, lanzando un tremendo dardo a Gloria Camila. "Que busque una imagen de alguien de mi familia en la cárcel, de alguien de mi familia pegándose en la calle. Que busque una imagen de alguien de mi familia que diga que hay que hacerle el ADN a su hermano. ¿Qué importancia tiene la biología para ti, no? Y si tu padre no quisiera ser el padre porque le sale de su mismísima concha, ¿qué problema tenemos? Ahora para ser madre e hija, padre e hijo, ¿nos tiene que unir la biología? ¿Tiene tanta importancia una prueba de ADN? Anda, chica, peínate cuatro veces. Y más cosas. Yo le diría a mi amiga que con personas que cagan en la playa, que se pegan en las calles, que hacen volteretas en las iglesias, que van cantando y haciendo el mamarracho, que piden pruebas de paternidad y maternidad a las madres de sus hermanos porque no quieren compartir. Y esas cosas, chica, qué molestia dan las mujeres. Si tienes hermanos, tienes hermanos. No pasa nada. ¿No? Digo yo. Pero que tengo más. Busca una foto de mi padre entrando a la cárcel por haber ido bebido y matar a una persona. Un homicidio imprudente grave en un coche. Una. Un beso guapa" ha sentenciado implacable.