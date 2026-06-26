Un amigo de la pareja revela que Alejandra Rubio y Carlo Costanzia ya han elegido el nombre de su hija

Mientras Alejandra Rubio disfruta con Carlo Costanzia de su segundo embarazo lejos del foco mediático y al margen de las críticas que ha recibido su primer libro, 'Si decido arriesgarme' -del que Lecturas ha revelado que se habrían venido tan solo 1700 ejemplares el primer mes a pesar de la publicidad y promoción que ha hecho la nieta de María Teresa Campos de su debut como escritora- su íntimo amigo Aless Gibaja ha asistido a la fiesta 'Rainbow' de Dulceida en apoyo al colectivo LGTBIQ+ y ha ejercido una vez más de 'portavoz' oficioso de la hija de Terelu Campos para revelar cómo se encuentra y si tiene en mente volver a la televisión tras el nacimiento de su hija tras su sorprendente retirada hace tres meses para vivir esta etapa tan especial con tranquilidad.

"Pues está muy bien, embarazadísima, feliz. Está guapísima" nos ha contado el influencer, confesando que a pesar de que en su última aparición pública Alejandra aseguró que todavía no tenía claro cómo se llamaría su niña -aunque sí ha dejado claro que no le pondrá Teresa continuando con la tradición familiar como sí ha hecho con su primogénito, Carlo Jr.- ya lo ha decidido y él lo sabe.

"Sí, sabe el nombre, pero no puedo decirlo. Los dos que me ha dicho me encantan, pero yo le he dicho 'espera hasta que veas la cara de la baby para decidir'" ha desvelado, apuntando que "si yo tuviese un hijo haría eso, esperaría a verle la cara para decidirme. Y es lo que yo le he dicho".

Respecto a lo que se ha publicado sobre las escasas ventas de su libro -que tan solo le habrían reportado a Alejandra 2000 euros brutos de beneficio según la revista dirigida por Luis Pliego- Aless lo ha desmentido asegurando que "es una locura, ya va por la segunda edición. Hoy en día vender más de mil copias me parece una locura porque el precio de los libros al final cuesta el doble que antes y es un meritazo lo que ha conseguido", apuntando además que está convencido de que su 'bestie' escribirá otra novela "antes de lo que creemos".

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¿Volverá a la tele después de reconocer que ser colaboradora y hablar de su vida y la de su familia es algo que no le compensaba? Conociéndola como la conoce, Aless cree que "sí, en cuanto nazca la baby". "Pero a mí lo que realmente me gustaría es que hiciese alguna serie o alguna película que es lo que ha estudiado ella y es lo que realmente quisiera. Ahora por el embarazo no creo, pero en cuanto nazca que se ponga la película y que apuesten por ella claro. Un poco de calma, relax" ha concluido, pidiendo así una oportunidad para que la hija de Terelu demuestre su talento como actriz.