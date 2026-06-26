Kiko Hernández carga sin piedad contra Gloria Camila: "Que se preocupe de su padre y deje ya a Rocío Carrasco tranquila"

Kiko Hernández ha sido uno de los rostros conocidos que ha apoyado a Rocío Carrasco en el estreno del documental sobre la vida de Rocío Jurado, 'La más grande' y, sin pelos en la lengua en su defensa a la primogénita de la icónica artista, ha explotado sin piedad contra Gloria Camila por su intención de emprender medidas legales contra su hermana para que, a pesar de ser la heredera universal de su madre, les informe tanto a ella como a José Fernando de todos los proyectos que se hagan sobre la chipionera.

"Es lógico que el homenaje lo haga ella. ¿Quién se lo va a hacer si no? Si tienes a la otra en la televisión poniendo a parir por dinero y al otro cantando a las siete de la mañana por su barrio con unas castañuelas. La única que tiene tiempo para hacer un homenaje como Dios manda es Rocío Carrasco. Todo lo que hace la voy a apoyar, y también todo lo que haga Fidel Albiac porque lo hace desde el amor y lo hace desde el cariño enorme que le tiene a su madre. Mejor esto que ir a un programa a ponerla a parir, o la hermana, o el padre, o el otro... que solo va a donde pagan" ha expresado implacable.

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Lejos de quedarse ahí, ha aconsejado a Gloria Camila que en lugar de demandar a su hermana esté más pendiente de su padre, José Ortega Cano: "Qué aburrimiento, que emprenda lo que quiera, de verdad que no tiene otro tema del que hablar. O habla de la herman, o habla del papá, que se preocupe de su padre, ¿sabes? Y ya está, que se preocupe de su padre, y de que no salga bailando jotas a las 7 de la mañana. Se preocupe de él, o que no se tiren la iglesia del Padre Ángel por los suelos, que a la semana siguiente fui yo a hacer la comunión con mis hijas, y todavía estaban restos del baile que hizo. Sabes, que se preocupe más de eso, y deje ya a la hermanita tranquila" ha sentenciado.