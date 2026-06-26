Disculpa pública
El presidente de RTVE pide perdón por subtitular el acento andaluz de la madre de Fabián Ruiz: “Fue un gran error”
José Pablo López ha anunciado una revisión de los protocolos internos después de las críticas por tratar el habla andaluza como si necesitara traducción.
Carlos Merenciano
RTVE ha asumido el error cometido en ‘Denominación de origen’ al subtitular las declaraciones de Chari Peña, madre del futbolista Fabián Ruiz. José Pablo López, presidente de la corporación, pidió disculpas este jueves 25 de junio durante la Comisión Mixta de Control Parlamentario y confirmó que ya se investiga cómo pudo producirse la decisión.
La polémica surgió tras la emisión del documental el domingo 21 de junio, después del partido entre España y Arabia Saudí. Chari Peña, natural de Los Palacios y Villafranca (Sevilla), apareció en la tercera entrega hablando sobre su hijo, pero sus palabras fueron acompañadas por subtítulos. La imagen provocó numerosas críticas en redes sociales.
“Pedir disculpas de forma expresa y sin ningún tipo de paliativos, en nombre de RTVE, a todos los andaluces y andaluzas”, declaró López. El presidente dirigió especialmente sus palabras a la protagonista: “Y muy especialmente a Chari Peña, que es la madre de Fabián Ruiz. La decisión de subtitular sus declaraciones en el documental de la semana pasada fue un gran error”.
El responsable de RTVE también subrayó su origen andaluz y rechazó que el acento pueda presentarse como un obstáculo para la comprensión: “El acento andaluz, el habla andaluza, es riqueza; un patrimonio de nuestra cultura. Jamás se puede tratar como una barrera idiomática que necesite traducción”.
López aseguró que la corporación está comprobando “qué es lo que falló” en sus procedimientos para evitar que una situación similar vuelva a repetirse. La disculpa llega cuatro días después de la emisión y tras una reacción pública que cuestionó el tratamiento dado a la intervención de la madre del internacional español.
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Fuente: El Periódico
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