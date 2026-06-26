Rocío Carrasco, tajante, cierra la puerta a una posible reconciliación familiar: "Yo estoy muy bien como estoy"

Nerviosa, emocionada y muy feliz, Rocío Carrasco ha presentado este jueves 'La más grande', el documental sobre la vida de su madre, Rocío Jurado, en una multitudinaria première coincidiendo con su estreno en Movistar Plus a la que han asistido entre otros rostros conocidos Terelu Campos, Alba Carrillo, Nagore Robles, Benito, o Kiko Hernández.

Cuatro capítulos que repasan los momentos más importantes de la carrera artística de la de Chipiona pero también su lado más personal y que, como ha explicado su primogénita a su llegada a los Cines Callao "es un documental, como he dicho siempre, por y para ella. Está hecho con toda la devoción y todo el amor del mundo". "Para nosotros, para todo el equipo, supone muchísima responsabilidad. Muchísima entrega, sacrificio, porque hemos trabajado como no sabe nadie y hemos sufrido, porque en estos procesos se sufren, a ver lo que sí, lo que no. ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo no lo hacemos? Esto no es un huevo que se echa a freír y entonces, bueno, pues yo lo que quiero es que guste y que no decepcione y que hayamos hecho un trabajo bien hecho" ha confesado.

"Yo me he guiado mucho por eso que no es tan conocido que es la dualidad de ella, entre Rocío Mohedano y Rocío Jurado. Rocío Jurado encima del escenario y Rocío Mohedano bajo de él, ¿no? Entonces, yo creo que es una cosa muy interesante porque yo creo que la gente no lo conoce, o sea, no lo sabe. Y creo que es bonito saberlo y conocer quién era Rocío Mohedano aparte de Rocío Jurado" ha expresado muy emocionada, revelando que lo que más le ha costado emocionalmente ha sido "el cuarto capítulo, me ha matado. Es el final y al final tienes que volver a revivir todo. Lo que pasa que me parecía que no era justo no ponerlo, ¿no? Porque al final ese día fue el día que ella se fue, pero que nació el mito".

Un día muy especial en el que no ha querido que ninguna polémica ni su guerra abierta contra su familia -especialmente Gloria Camila, que ha amenazado con emprender medidas legales contra ella- enturbie su felicidad, por lo que se ha mostrado tajante cuanto al prensa le ha preguntado por este tema: "Yo no tengo la culpa, que se diga lo que se quiera, que genere lo que quiera. A mi me da igual, que yo sigo mi camino y no me meto con nadie. ¿Sabes?".

Sin embargo, no ha dudado en dejar claro que, por su parte por lo menos, la puerta está completamente cerrada a una posible reconciliación. "Yo estoy muy bien como estoy, mi vida. Estoy muy bien como estoy" ha sentenciado, apuntando que "ni lo sé ni me importa" si sus hermanos, sus hijos Rocío y David Flores, sus tíos o José Ortega Cano verán el documental. "De verdad que no me importa. Que haga cada uno, es libre de hacer lo que considere" ha sentenciado.

Y después de asegurar que si su madre pudiese verlo estaría orgullosa "y gorda como un pavo en Navidad, anchísima", ha evitado desvelar qué pensaría la artista de la polémica que se ha creado por la no participación de nadie de su familia en este homenaje cuando se cumplen 20 años de su muerte. "No te voy a hablar porque creo que no es el momento, ni el sitio, ni el día. Ya está" ha zanjado.

Tras el estreno, Rocío ha celebrado su éxito en una fiesta reducida en un hotel madrileño con su marido Fidel Albiac y sus mejores amigos y, pletórica, ha asegurado que "ha sido muy emocionante. Creo que ha gustado mucho. Hemos llorado todos, no me esperaba es que fuera a tener esa aceptación". "Me he sentido muy arropada. Yo tengo pocos amigos, pero los que tengo son maravillosos, son maravillosos, sí" ha añadido.

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Después de responder con indiferencia a las declaraciones de Rosa Benito afirmando que no va a ver el documental porque tiene Orange y no Movistar, "pues nada, ya está, que vea otra cosa, es que no puedo hacer nada", sí ha respondido tajante a las posibles medidas legales que estaría dispuesta a tomar Gloria Camila: "Yo pienso que antes que nada habría que verlo. Yo invito a todo el mundo, a todo el mundo. Que te gusta un rifirrafe".