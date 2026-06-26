Terelu Campos sale en defensa de Rocío Carrasco tras la polémica: "Rocío Jurado estaría orgullosa de su hija siempre"

Presumiendo una vez más de su amistad con Rocío Carrasco, a la que en más de una ocasión ha definido como una hermana, Terelu Campos no se ha perdido este jueves la premiére del documental sobre Rocío Jurado, 'La más grande', que a lo largo de cuatro capítulos repasa los momentos más importantes de la vida de la icónica artista y que se ha estrenado rodeado de polémica porque escenificando su ruptura total con su hija mayor no cuenta con la participación de nadie de su familia.

"Es un reconocimiento, un recuerdo a la figura a la que he querido, quiero y me ha querido y me querrá. Rocío ha sido siempre una curranta y el reconocimiento al trabajo es muy importante porque cuando ella te parece que era poderosa, era una persona bastante vulnerable, con una grandísima sensibilidad y que podía hacerse muy pequeñita" ha expresado la hija de María Teresa Campos muy emocionada a su llegada al cine Callao.

Y, ante las declaraciones de Gloria Camila dejando entrever que podría tomar medidas legales contra su hermana por no informarle de la existencia de una autobiografía inédita de su madre, Terelu se ha mostrado muy clara: "Rocío estaría orgullosa de su hija siempre. O sea, Rocío siempre dio la cara por su hija, que su hija era lo más importante de su vida, sus hijos. Pero antes de llegar sus otros dos hijos, su hija era su única hija. Entonces, la hemos visto a lo largo de la vida, en las entrevistas, siempre decir que lo que más le dolía a ella en la vida era a su hija".

"Yo creo que cada uno debe hacer en conciencia lo que crea. Entonces, yo creo que la libertad es eso. El poder decidir si uno quiere participar o no, si uno quiere estar o no quieres estar. Pero obligación no iba a haber, nunca. Cada uno toma sus decisiones en la vida y son respetables. Puede uno compartirlas o no, pero respetables son siempre" ha opinado sobre la decisión de la familia Mohedano-Jurado de no participar en el documental ni asistir al estreno a pesar de ser uno de los mayores tributos a Rocío Jurado desde su fallecimiento.

Como ha confesado a corazón abierto, "no me arrepiento de nada porque mi apoyo a Rocío (Carrasco) ha sido el silencio que ella me pidió durante muchos años de mi vida profesional. Y luego he mantenido también el silencio. He seguido manteniendo ese silencio porque la que tenía que hablar era ella, no yo. Aunque yo supiera su vida, sus momentos bonitos, los menos bonitos".

"Lo más difícil es callar. Eso es muy complicado en la vida. La gente piensa que lo fácil es, bueno, no hablas, pues ya está. No, no hablas pero se te queda aquí dentro, ¿sabes? Y no es fácil. Bueno, yo he visto muchas injusticias y muchas cosas que eran innecesarias. Al menos innecesarias, te quiero decir. Uno puede compartir o no, estar de acuerdo en las cosas, pero eso no tiene por qué llevar al insulto" ha reconocido, denunciando lo injusto que se ha sido con la hija de 'La más grande' en muchas ocasiones.

Cambiando de tema, y cuando la prensa le ha comentado lo poco que queda para el nacimiento de la que será su primera nieta, Terelu ha aclarado que "todavía queda. Alejandra no está de parto. Está bien, está bien, está bien. Está mucho más tranquila y eso es lo más importante que era lo que ella quería. Un poquito de tranquilidad, tener un embarazo un poco más tranquilo".

Tras el estreno, la colaboradora ha sido una de las asistentes a la fiesta privada con la que Rocío ha celebrado el éxito de 'La más grande' en un hotel de la Gran Vía madrileña y, como ha confesado, "ha sido precioso, de verdad, emocionante. He llorado y todo vamos. Merece muchísimo la pena. Que lo vea todo el mundo, en serio".

"Rocío estaba emocionadísima. Muchos aplausos ahora al final, abrazos, todo muy bonito. Se me pone el bello de punta con el calor que hace. Ella estaría muy orgullosa, mucho. Ha tenido todo, sentimentalidad, humor, bueno, oírla cantar, ¡qué maravilla!" ha concluido.