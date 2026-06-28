De la complicidad de Terelu y Lydia Lozano a los looks de Cristina Cifuentes y Patricia Cerezo: así fue la fiesta del verano

La productora Mandarina volvió a reunir a algunos de los rostros más conocidos de la televisión para celebrar una de las citas más esperadas del año: su tradicional fiesta de verano. Un encuentro con el que la compañía puso el broche de oro a una temporada marcada por el éxito de algunos de sus formatos más destacados, como 'De Viernes' y 'En boca de todos', ambos en Telecinco, o el concurso 'Lo sabe, no lo sabe' de Cuatro.

Entre las asistentes más esperadas estuvieron Terelu Campos y Lydia Lozano, que acapararon buena parte de las miradas a su llegada al evento. Muy sonrientes, relajadas y demostrando la buena relación que mantienen, ambas posaron juntas para los fotógrafos, derrochando complicidad y convirtiéndose en una de las imágenes más comentadas de la noche.

Las colaboradoras disfrutaron de una velada en la que coincidieron con numerosos compañeros de 'De Viernes', entre ellos el periodista José Antonio León, que tampoco quiso perderse una celebración que ya se ha convertido en una tradición dentro de la productora.

La fiesta también contó con una amplia representación del equipo de 'En boca de todos'. Nacho Abad, Sonia Ferrer, Cristina Cifuentes y Patricia Cerezo desfilaron por el photocall antes de disfrutar de una noche de reencuentros, conversaciones y buen ambiente junto al resto de profesionales de la cadena.

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Con este encuentro, Mandarina volvió a reunir a gran parte de sus presentadores, colaboradores y periodistas para despedir una intensa temporada televisiva y dar la bienvenida al verano en un ambiente distendido, reforzando la buena sintonía entre los equipos que forman parte de algunos de los programas más seguidos de la parrilla de Mediaset.