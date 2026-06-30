Laura Escanes se sincera sobre sus deseos de volver a ser madre en su mejor momento con Joan Verdú

Después de un año y medio juntos, y a pesar de que en algunos momentos no es fácil compaginar su faceta como influencer y madre de una niña de 6 años, Roma -fruto de su matrimonio con Risto Mejide- con su historia de amor con Joan Verdú teniendo en cuenta que el esquiador olímpico reside en Austria, Laura Escanes confiesa que está en el mejor momento de su vida.

La influencer se ha convertido en la última invitada del podcast '¡A tu Salud!' de Font Vella presentado por Lidia Torrent y, en una sincera conversación junto al cantante Miki Núñez -con el que ha vuelto a presumir de su complicidad tras presentar juntos las Campanadas en TV3 en las tres últimas Nocheviejas- ha expresado lo afortunada que se siente porque está donde siempre soñó, y ha respondido a una de las preguntas que más se han repetido en los últimos tiempos por lo enamoradísima que está del andorrano. ¿Le gustaría volver a ser madre?

"Estoy pletórica. Estoy feliz de la vida. Creo que estoy en mi mejor momento" ha confesado, asegurando que a pesar de que a nivel profesional le va de maravilla tanto como creadora de contenido, como como imagen de marcas como con su podcast de entrevistas 'Entre el cielo y las nubes', no renuncia a aspirar a continuar creciendo porque los sueños están para cumplirlos y nunca se imaginó que llegaría a donde ha llegado con 30 años.

De ahí que, ante la posibilidad de tener otro hijo, Laura ha reconocido que aunque no "siento presión" porque ya ha sido madre, le gustaría volver a vivir la experiencia: "Si no pasara, ya tengo a Roma y eso me da tranquilidad, pero sí que me gustaría" ha confesado a corazón abierto, dejando en el aire si es algo que ya se plantea con Joan teniendo en cuenta lo afianzada que está su relación.