'El diario de Jorge'
Jorge Javier Vázquez despide la temporada de 'El diario' con una graduación y anuncia su fecha de regreso a Telecinco
El presentador echa el cierre al curso 2025/2026 con una entrega especial de graduación y confirma cuándo volverá el 'talk show' a las tardes de Mediaset
Kevin Rodríguez
'El diario de Jorge' ha echado el cierre por vacaciones. El programa vespertino de Telecinco emitió este viernes su última entrega de la temporada, transformando el plató en un auténtico acto de graduación para hacer balance del curso televisivo y celebrar la renovación del formato de cara a la próxima temporada.
Nada más arrancar la emisión, Jorge Javier Vázquez conectaba con los espectadores para avanzar la naturaleza de una tarde muy especial: "Hoy no es un programa cualquiera, hoy es oficialmente el último día de clase porque nos vamos de vacaciones", anunciaba el de Badalona.
Para despedir estos meses de emisión, el espacio de Mediaset reunió en plató a 14 de los rostros más emblemáticos que han pasado por el programa a lo largo del curso 2025/2026. Un reencuentro que sirvió para recordar las historias que más han impactado a la audiencia: "Hoy se gradúan 14 alumnos muy especiales, 14 protagonistas que a lo largo del curso nos han sorprendido, nos han emocionado, nos han hecho reír y hasta alguno nos ha descolocado", aseguraba un orgulloso Jorge Javier.
La gran incógnita de la tarde quedó despejada en los minutos finales. El presentador no solo sacó pecho por la continuidad del formato de cara a la temporada 2026/2027 con un espontáneo "quién nos lo iba a decir", sino que miró fijamente a cámara para ponerle fecha exacta al regreso del formato tras el parón estival.
El presentador se despidió agradeciendo la fidelidad del público y desvelando su fecha fetiche: "Gracias a todos por hacer posible este programa. Un placer compartir el curso con todos vosotros. Ahora toca disfrutar del verano, nos vamos pero volvemos un día que a mí me encanta, es muy importante en mi vida, que es el 7 de septiembre. El 7 de septiembre estamos aquí, os esperamos a todos. Feliz verano", sentenció antes de apagar las luces del plató.
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Fuente: El Periódico
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