Leticia Sabater se hace viral por una impactante imagen en un concierto: "Al natural es otra cosita"

Llegó, vio y triunfó. Así podría resumirse la actuación de Leticia Sabater este fin de semana en las fiestas de Villanueva de Jamuz, León. La artista, que está protagonizando una de las giras más multitudinarias del verano, convirtió el escenario en una auténtica pista de baile ante más de un millar de personas que no dejaron de cantar, bailar y acompañarla durante todo el espectáculo.

La cantante y presentadora, convertida desde hace años en un fenómeno popular capaz de llenar recintos allá por donde pasa, desplegó su habitual cóctel de coreografías desenfadadas, bailes sensuales, versiones de grandes éxitos y mucho sentido del humor. Una fórmula que volvió a funcionar en León, donde encontró desde el primer minuto un público completamente entregado.

El cariño fue mutuo. Entre el público podían verse pancartas de apoyo desde mucho antes de que comenzara el concierto, y la artista no escatimó en guiños y saludos durante toda la actuación. La conexión fue tan evidente que, por momentos, el espectáculo pareció una fiesta compartida entre Sabater y sus seguidores. Uno de los momentos más especiales llegó al final de la fiesta. Leticia Sabater compartió tablas con los miembros de la peña organizadora de las fiestas e inmortalizó el momento con un selfi al acabar el espectáculo en el que su imagen aparecía en primer plano y sus fnas justo detrás. La artista compartió la instantánea en sus redes sociales y la imagen no tardó en hacerse viral y en recibir miles de comentarios. Con su humor habitual la cantante no dudó en contestar a sus haters y el periodista Javier Hoyos compartió un mensaje en el que explicaba que se trata "solo de una imagen" y que al natural "es otra cosita".

Lo cierto es que los asistentes al concierto no dudaron en apoyar a la artista. Aseguran que su espectáculo fue "impresionante" y destacan la cercanía y el cariño con el que trató a todos los asistentes.

"Fue una noche GENIAL, nos lo hemos pasado súper bien con ella! Es una gran artista!!",

"Personalidad. Seguridad en sí misma y una clase magistral de que le resbala todo lo que le digan 👏👏👏 viva Leticia",

"La letiiii es lo maaaas ❤️ hace nada estuvo en barna y sirvió un mega shooowww y se quedó con todaaaaas las personas, realmente lo da todo todo todoooooo 🔥"