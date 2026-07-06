Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Sentencia ÁbalosTormenta verano AsturiasHuelga médicos AsturiasHuelga de médicosFiestas San Agustín AvilésDimisión Starmer
instagramlinkedin

Nuevo registro

Marta Flich prepara su salto al ‘true crime’ en TVE con un nuevo programa en solitario tras el éxito de 'Directo al grano'

La presentadora conducirá ‘El lugar de los hechos’, una serie documental que reconstruirá crímenes reales ocurridos en España.

Marta Flich

Marta Flich / Mediaset

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Carlos Merenciano

Madrid

TVE sigue ampliando el recorrido de Marta Flich dentro de la cadena pública. La periodista, actualmente al frente de ‘Directo al grano’ junto a Gonzalo Miró, prepara un nuevo proyecto en solitario que la llevará a un terreno muy diferente al magacín de actualidad: el ‘true crime’.

El formato llevará por título ‘El lugar de los hechos’, según desvela El Confidencial, y abordará algunos de los sucesos criminales más impactantes de la historia reciente de España. La serie documental reconstruirá cada caso desde los escenarios reales en los que ocurrió, utilizando esos espacios como punto de partida para explicar la investigación y el contexto que rodeó a cada crimen.

La producción estará realizada en colaboración con Dollhouse, compañía vinculada a proyectos como ‘El sótano club’ en Ten, ‘Cuerpos especiales’ en Europa FM o el podcast La Pija y la Quinqui. Cada entrega combinará periodismo de investigación, análisis forense, material de archivo y recreaciones digitales para ofrecer una narración detallada de los hechos.

Por ahora, TVE todavía no ha decidido dónde se emitirá el programa. El proyecto podría tener cabida en La 1, La 2 o RTVE Play, plataforma en la que la Corporación lleva tiempo reforzando su catálogo de documentales y contenidos de no ficción.

Noticias relacionadas

Con este encargo, Marta Flich gana peso en la nueva etapa de TVE y suma un formato propio tras su incorporación a ‘Directo al grano’. Su caso se une al de Gonzalo Miró, que también prepara un programa en solitario, ‘La cena de los idiotas’, después de la buena acogida del magacín diario que ambos conducen en la sobremesa.

Suscríbete para seguir leyendo

Fuente: El Periódico

TEMAS

Añádenos en Google
  1. Multado con 200 euros tras la Operación salida del verano por llevar la baliza v-16 pero no tener el objeto circular obligatorio en el maletero, bajo las maletas: la Guardia Civil extrema la vigilancia
  2. Multas de 200 euros este verano por llevar el bolso dentro del coche: la Guardia Civil intensificará los controles durante las próximas semanas
  3. Multado con 700 euros un conductor que viajaba a la velocidad adecuada pero se cruzó con la nueva campaña de vigilancia julio: la Guardia Civil extrema la vigilancia
  4. Recibe una multa de 800 euros y le inmovilizan el vehículo por la norma del BOE, pese a ir a la velocidad recomendada: la Guardia Civil busca la nueva etiqueta obligatoria
  5. Tragedia en el rally de Carreño: fallece un fotógrafo atropellado por un coche, que salió volando de un cambio de rasante
  6. Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el set de ollas de acero inoxidable 5 unidades más baratas del mercado: cocción suave y de bajo consumo
  7. Multas de 200 euros y pérdidas de 4 puntos del permiso de conducir por la nueva señal S-991c que caza a los conductores cuando deben bajar la velocidad: la Guardia Civile extrema la vigilancia
  8. Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el juego cojines para butaca de terraza de Lidl más barato del mercado: agradablemente suave gracias a su acolchado

Corvera ya tiene a sus Corveranos Ejemplares de 2026: estos son los vecinos y colectivos distinguidos este año

Corvera ya tiene a sus Corveranos Ejemplares de 2026: estos son los vecinos y colectivos distinguidos este año

El PP acusa al gobierno de Avilés de “secuestro institucional” por el Suárez Puerta

El PP acusa al gobierno de Avilés de “secuestro institucional” por el Suárez Puerta

Los saharauis inician su verano con sus "familias" asturianas: "Me gusta la piscina y la playa"

Los saharauis inician su verano con sus "familias" asturianas: "Me gusta la piscina y la playa"

Seis meses de preparativos y transporte público reforzado, el mayor operativo del verano en Asturias para disfrutar del eclipse del 12 de agosto "de una manera segura"

Seis meses de preparativos y transporte público reforzado, el mayor operativo del verano en Asturias para disfrutar del eclipse del 12 de agosto "de una manera segura"

En imágenes: Recepción en Avilés de los niños saharauis del programa Vacaciones en paz

En imágenes: Recepción en Avilés de los niños saharauis del programa Vacaciones en paz

El Oviedo confirma su segundo amistoso de pretemporada en Asturias

El Oviedo confirma su segundo amistoso de pretemporada en Asturias

Susto en la playa de San Lorenzo por la caída de una mujer de 72 años en la zona del Pedreru

Tracking Pixel Contents