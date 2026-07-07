Boca cerrada
Una colaboradora de Nacho Abad denuncia que ha sido despedida de ‘En boca de todos’ de manera fulminante
Marta Nebot ha anunciado en redes sociales que el programa de Cuatro ha decidido prescindir de ella y ha lamentado no poder seguir defendiendo sus ideas en ese plató.
Carlos Merenciano
Marta Nebot ha comunicado públicamente que deja de colaborar en ‘En boca de todos’, el programa presentado por Nacho Abad en Cuatro. La periodista lo ha hecho a través de su cuenta de X, donde ha explicado con ironía que el espacio ha decidido prescindir de sus intervenciones.
“‘En boca de todos’, el programa presentado por Nacho Abad en Cuatro, ha decidido prescindir de mis palabras. Se ve que esa boca no era tan de todos y, quizá por eso, no sé cómo tomármelo”, ha escrito Nebot, acompañando el mensaje con una imagen de un emoji con la boca cerrada.
La colaboradora también ha compartido una reflexión sobre su paso por el formato y sobre la importancia de defender las propias ideas en cualquier espacio: “Soy de las que creo que hay que ser capaz de defender lo que uno cree en todas las plazas. Se ve que no fui capaz”.
Nebot ha respondido además a un usuario crítico con el programa y ha defendido su decisión de haber participado en él: “Te equivocas. Lo ve mucha gente. Su audiencia no ha parado de subir hasta el verano. Y siempre he pensado que hay que saber defender lo que uno cree en todas las plazas. Por eso lo lamento. Se ve que no he podido. Una pena. Seguiré haciéndolo donde pueda. ¡¡Gracias por los apoyos!!”.
El mensaje ha recibido numerosas reacciones, entre ellas la del ministro Óscar Puente. “Tómatelo como un halago. Eso dice mucho de ti”, le ha escrito el político. Nebot ha respondido con un escueto “Gracias!!!”, dando por cerrado por el momento su comentario sobre esta salida de ‘En boca de todos’.
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Fuente: El Periódico
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