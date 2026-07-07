Talento sin patrón
De ‘Paquita Salas’ a ‘Maestros de la Costura Celebrity’: ¿quién es Jazz Vilá, el participante revelación del concurso?
El actor, director y dramaturgo cubano compite en el talent de La 1 después de una trayectoria marcada por el teatro, el cine y varios papeles en series españolas.
Carlos Merenciano
Jazz Vilá se ha convertido en uno de los nombres que más curiosidad ha despertado entre los espectadores de ‘Maestros de la Costura Celebrity’. El intérprete cubano forma parte de la segunda edición del talent de La 1, donde compite junto a otros rostros conocidos como Josie, Pepón Nieto, Mariola Fuentes, Blanca Paloma, Jaydy Michel, Beatriz Luengo, Silvia Marty, Mario Vaquerizo o Pau Echániz.
Para buena parte del público español, su rostro está ligado a ‘Paquita Salas’. Vilá participó en la serie de Los Javis interpretando a Rox, el ayudante de Bárbara Valiente (Terelu Campos) en B-Fashion, pero no ha sido su único papel en televisión. Su currículum también incluye títulos como ‘Skam España’, ‘Mariliendre’ y ‘El centro’.
Su carrera, sin embargo, va mucho más allá de sus trabajos delante de la cámara. Nacido en La Habana en 1984, Jazz Vilá se formó en la Escuela Nacional de Artes Escénicas de Cuba y ha desarrollado una amplia trayectoria como actor, director, productor y dramaturgo. También es fundador de Jazz Vilá Projects, compañía teatral con la que ha impulsado distintos montajes en Cuba y fuera de la isla.
En cine, ha participado en películas como ‘Juan de los muertos’, ‘El acompañante’ y ‘Hotel Coppelia’. Por esta última fue nominado como mejor actor principal en los premios de la Asociación Dominicana de Cine, consolidando una carrera internacional que ha combinado proyectos en Cuba, España, República Dominicana y Estados Unidos.
Su salto a ‘Maestros de la Costura Celebrity’ supone ahora un cambio de registro. Acostumbrado a moverse entre escenarios, rodajes y dirección teatral, Vilá se enfrenta en el concurso a patrones, tejidos y pruebas de confección bajo la mirada del jurado formado por Lorenzo Caprile, María Escoté y Luis de Javier. Una faceta distinta para un artista que ya había demostrado que su terreno natural es, precisamente, no quedarse quieto en un solo sitio.
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Fuente: El Periódico
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