Puente familiar
Terelu Campos rompe a llorar en ‘¡De lunes a viernes!’ al hablar con Laura Matamoros de Carlo Costanzia: “Le he visto sufrir mucho”
La presentadora y la influencer acercaron posturas en directo después de las declaraciones de Laura sobre su distanciamiento con Carlo y el papel de Alejandra Rubio.
Carlos Merenciano
Terelu Campos y Laura Matamoros protagonizaron este lunes uno de los momentos más emotivos de ‘De lunes a viernes’. Ambas coincidieron en el nuevo programa vespertino de Telecinco después de la entrevista que Laura concedió en ‘¡De viernes!’, donde habló del distanciamiento con Carlo Costanzia y señaló que Alejandra Rubio no había ayudado a rebajar la tensión familiar.
El encuentro comenzó con cordialidad. Terelu quiso dejar claro que nunca ha dejado de saludar a Laura, aunque sí mantiene sus discrepancias con la forma en la que la hija de Kiko Matamoros se expresó sobre Carlo. La presentadora explicó que su malestar no nace de un enfrentamiento personal, sino de lo que ha vivido de cerca en su familia durante los últimos meses.
Antes de continuar, Terelu no pudo evitar emocionarse. “Yo he visto sufrir mucho a tu primo. Mucho. Muchísimo”, le dijo a Laura entre lágrimas. La colaboradora defendió que determinadas palabras pueden dejar huella cuando se refieren a alguien que intenta reconstruir su vida lejos de los errores del pasado: “Dejar ese poso públicamente es algo muy doloroso”.
La madre de Alejandra Rubio también quiso separar el papel de su hija del centro de la polémica: “No solo a él, también a mi hija, pero el protagonista de esas declaraciones era él, no Alejandra”. Después, se dirigió directamente a Laura para explicarle que, de haber visto de cerca el sufrimiento de Carlo, quizá habría medido de otra forma sus palabras.
Laura Matamoros recogió el mensaje y agradeció a Terelu que compartiera su punto de vista. La influencer reconoció que su explicación le había llegado “al corazón” y admitió que, si pudiera volver atrás, no repetiría la historia de la misma manera. El momento terminó con un abrazo espontáneo entre ambas, un gesto que podría abrir una nueva vía de entendimiento en una relación familiar marcada en los últimos meses por el distanciamiento.
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Fuente: El Periódico
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