Pasión en el ring
‘Amor contra las cuerdas’, el romance deportivo que sube al ring el deseo, la rivalidad y los secretos
Carlos Azorín debuta con una novela LGTBIQ+ ambientada entre Las Vegas y los bajos fondos, donde dos boxeadores deberán enfrentarse a algo más que a sus propios golpes.
Carlos Merenciano
Jackson y Kilian no proceden del mismo mundo, pero el boxeo acaba colocándolos frente a frente. Ese es el punto de partida de ‘Amor contra las cuerdas’, la primera novela de Carlos Azorín, una historia que combina romance deportivo, tensión, deseo y una trama de secretos que lleva a sus protagonistas mucho más allá del cuadrilátero. Publicada por Suma el 18 de junio de 2026, la novela cuenta con 376 páginas.
La novela sigue a Kilian Fierce, un boxeador de éxito que también se ha convertido en influencer y que, de cara al público, parece tener una vida perfecta. Todo se tambalea cuando se cruza con Jackson Blake, un rival que no es un desconocido cualquiera: es el hombre con el que estuvo la noche anterior. A partir de ese encuentro, la rivalidad se mezcla con una atracción difícil de esconder.
El libro se mueve entre los focos de Las Vegas, la dureza del gimnasio y una zona más oscura marcada por la presión, el peligro y la vulnerabilidad. Azorín utiliza los códigos del ‘sport romance’ y del ‘enemies to lovers’ para construir una relación que nace del choque, pero que obliga a sus protagonistas a decidir qué están dispuestos a arriesgar por amor.
‘Amor contra las cuerdas’ también plantea conflictos relacionados con la identidad, la imagen pública y las relaciones dañinas. Kilian vive atrapado entre una fachada que no puede sostener para siempre y el control de su entorno, mientras Jackson carga con un pasado que condiciona su manera de confiar en los demás.
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Fuente: El Periódico
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