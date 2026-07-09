Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Sentencia ÁbalosTormenta verano AsturiasHuelga médicos AsturiasHuelga de médicosFiestas San Agustín AvilésDimisión Starmer
instagramlinkedin

Movimiento defensivo

Telecinco aparta 'De viernes' para esquivar a la Selección Española y tira de sus mejores momentos

La cadena no emitirá una entrega en directo del programa de Santi Acosta y Beatriz Archidona y cubrirá la noche con un especial recopilatorio.

Beatriz Archidona y Santi Acosta, presentadores de '¡De viernes!'

Beatriz Archidona y Santi Acosta, presentadores de '¡De viernes!' / Mediaset

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Carlos Merenciano

Madrid

Telecinco ha decidido mover ficha ante una de las noches más complicadas de la semana. La cadena no emitirá este viernes una entrega en directo de 'De viernes' y sustituirá el programa habitual por 'De viernes: Lo mejor', un especial con algunos de los momentos más destacados del formato de crónica social que presentan Santi Acosta y Beatriz Archidona.

La decisión llega marcada por el partido entre España y Bélgica, correspondiente a los cuartos de final del Mundial, que La 1 ofrecerá este viernes a partir de las 21:00 horas. El encuentro amenaza con condicionar por completo el consumo televisivo de la noche, con la posibilidad de alargarse en caso de prórroga o penaltis.

Mediaset opta así por proteger una de sus principales marcas del prime time y evita exponer una entrega nueva de 'De viernes' frente a un evento deportivo de máxima audiencia.

La estrategia contrasta con la de Antena 3, que sí mantendrá su apuesta prevista para la noche del viernes. La cadena emitirá en directo la semifinal de 'Tu cara me suena', pese a coincidir con el partido de la Selección en La 1, y afrontará así una competencia especialmente exigente en el prime time.

Noticias relacionadas

Con este cambio, 'De viernes' descansará de forma puntual en su versión habitual, aunque seguirá emitiendo en las tardes del canal su nueva versión 'De lunes a viernes'.

Suscríbete para seguir leyendo

Fuente: El Periódico

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Los drones salvaron a 'Covi': logran rescatar, tras siete horas de intensa búsqueda nocturna, a un perro que cayó a un acantilado en Ribadesella
  2. La DGT empieza a multar con 200 euros y retirada de seis puntos por usar el GPS del móvil: la Guardia Civil extrema la vigilancia este verano
  3. Cascada de reclamaciones en las oposiciones docentes: desborde de suspensos y calificaciones que no alcanzan el mínimo exigido para que compute la prueba
  4. Llega una nueva aerolínea 'low cost' a Asturias: operará la conexión a Londres que iba a dejar Vueling en octubre y dos más
  5. Luis García Montero, director del Instituto Cervantes: 'Lamento que algunas dinámicas de izquierdas caigan en la trampa del fanatismo ruidoso
  6. Aparece un nido de ametralladora de la Guerra Civil en El Campón tras la limpieza de una senda por parte del Ayuntamiento de Oviedo
  7. Los ganaderos protegen el tramo más expuesto de la conducción que lleva agua a la majada de Amuesa, en el corazón de los Picos de Europa
  8. Todos los nombramientos de párrocos y cargos de la Iglesia asturiana: el vicario de Cultura, Jorge Sangrador, estará al frente de San Isidoro (Oviedo)

Meter hojas de laurel en la lavadora: el milagroso truco casero que está conquistando miles de hogares

Meter hojas de laurel en la lavadora: el milagroso truco casero que está conquistando miles de hogares

Fallece Anselmo Menéndez "El cubano", montañero y escalador pionero que deja huérfana a la naturaleza

Fallece Anselmo Menéndez "El cubano", montañero y escalador pionero que deja huérfana a la naturaleza

Asturias quiere apoyarse en el potencial de la IA para que sus servicios públicos sean "más productivos"

Asturias quiere apoyarse en el potencial de la IA para que sus servicios públicos sean "más productivos"

La Fiscalía asturiana celebra los refuerzos: tres incorporaciones para aligerar la carga de trabajo

La Fiscalía asturiana celebra los refuerzos: tres incorporaciones para aligerar la carga de trabajo

Condenado a cino años y medio de cárcel por atacar con un cuchillo a su pareja en Gijón

Condenado a cino años y medio de cárcel por atacar con un cuchillo a su pareja en Gijón

La solución para bañarte en la piscina durante más meses al año sin que la factura de la luz se dispare

La solución para bañarte en la piscina durante más meses al año sin que la factura de la luz se dispare

Bombas de calor para piscina: qué son, cómo funcionan y qué modelos merece la pena comprar

Bombas de calor para piscina: qué son, cómo funcionan y qué modelos merece la pena comprar

El Alcalde de Riosa niega haber falseado una certificación de obra: "Los operarios fueron un día a arreglar unas vallas que habían quedado mal"

El Alcalde de Riosa niega haber falseado una certificación de obra: "Los operarios fueron un día a arreglar unas vallas que habían quedado mal"
Tracking Pixel Contents