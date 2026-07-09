Récord matinal
Toñi Moreno arrasa en Canal Sur y recibe el aplauso más inesperado desde la competencia
El magacín de Canal Sur marca máximo de audiencia, rozando el 20% de share.
Carlos Merenciano
Toñi Moreno atraviesa uno de sus mejores momentos al frente de las mañanas de Canal Sur. 'El verano de hoy en día' ha vuelto a imponerse en Andalucía con un dato que confirma la fortaleza del formato frente a las ofertas nacionales de Telecinco, La 1, laSexta, Antena 3 y Cuatro. El programa, que funciona como la versión estival de 'Hoy en día', se ha consolidado como una de las principales bazas de la autonómica en la franja matinal.
El espacio producido por Secuoya alcanzó un 19,7% de cuota de pantalla, con cerca de 100.000 espectadores de media y 241.000 contactos acumulados durante sus dos horas y media de emisión. La cifra dejó a Canal Sur por delante del resto de cadenas en Andalucía: Telecinco firmó un 10,9%, La 1 anotó un 10,6%, laSexta se quedó en un 9,7%, Antena 3 marcó un 7,1% y Cuatro registró un 5,8%.
El dato no pasó desapercibido fuera de Canal Sur. Saúl Ortiz, colaborador de 'Fiesta' en Telecinco, celebró en redes sociales el resultado de Toñi Moreno y compartió el gráfico de audiencias del matinal andaluz. La propia presentadora respondió poco después con un mensaje de agradecimiento por el gesto de un compañero de otra cadena: "Qué puta maravilla cuando un compañero de la competencia se alegra de tus datos".
La marca resulta especialmente relevante porque no llegó en una jornada marcada por un gran acontecimiento informativo, sino en una emisión ordinaria. Aun así, 'El verano de hoy en día' rozó el 20% de share y llegó a superar el 34% en algunos momentos de la mañana. Se trata, además, de la tercera mejor marca del formato en lo que va de 2026, después de los datos conseguidos con la cobertura del accidente ferroviario de Adamuz y las inundaciones en Grazalema.
Con este registro, el magacín de Toñi Moreno y Ana Hinestrosa logra su máximo bajo la marca 'El verano de hoy en día' y encadena dos jornadas consecutivas como líder de la televisión en Andalucía. La presentadora gaditana refuerza así su posición en una franja en la que Canal Sur ha encontrado una de sus mayores fortalezas de la temporada.
Suscríbete para seguir leyendo
Fuente: El Periódico
- Los drones salvaron a 'Covi': logran rescatar, tras siete horas de intensa búsqueda nocturna, a un perro que cayó a un acantilado en Ribadesella
- La DGT empieza a multar con 200 euros y retirada de seis puntos por usar el GPS del móvil: la Guardia Civil extrema la vigilancia este verano
- Cascada de reclamaciones en las oposiciones docentes: desborde de suspensos y calificaciones que no alcanzan el mínimo exigido para que compute la prueba
- Llega una nueva aerolínea 'low cost' a Asturias: operará la conexión a Londres que iba a dejar Vueling en octubre y dos más
- Luis García Montero, director del Instituto Cervantes: 'Lamento que algunas dinámicas de izquierdas caigan en la trampa del fanatismo ruidoso
- Los ganaderos protegen el tramo más expuesto de la conducción que lleva agua a la majada de Amuesa, en el corazón de los Picos de Europa
- Todos los nombramientos de párrocos y cargos de la Iglesia asturiana: el vicario de Cultura, Jorge Sangrador, estará al frente de San Isidoro (Oviedo)
- El Arzobispo ultima un amplio movimiento de párrocos, con algunos cambios en destinos de referencia