Irene Rosales rompe su silencio sobre el deterioro de Cantora: "Verla así impacta mucho"

Las imágenes del estado actual de Cantora han vuelto a situar la emblemática finca de Isabel Pantoja en el centro de la polémica. Después de que un programa de televisión mostrara el evidente deterioro de la propiedad, son muchas las reacciones que se han sucedido en torno a una casa que durante décadas fue el corazón del clan Pantoja y escenario de algunos de sus momentos más felices.

Entre las personas que mejor conocen la finca se encuentra Irene Rosales. La exmujer de Kiko Rivera vivió durante años en Cantora junto al DJ, por lo que guarda un recuerdo muy especial de una casa que, según ha reconocido en más de una ocasión, estaba llena de vida cuando ellos residían allí. Aunque tanto ella como su exmarido iniciaron hace tiempo una nueva etapa lejos de la finca y de la vida que compartieron en ella, las recientes imágenes no le han dejado indiferente.

Aun así, Irene ha querido quitar hierro a la situación y considera que se está exagerando el estado del inmueble. "Yo creo que se le está dando mucho bombo, pero es lo normal cuando dejas una casa y además una casa que ha sido muy vivida. No creo que eso lo hayan hecho queriendo ni a malas, sino que el deterioro de una casa tan grande y que necesita tanto trabajo pues al final en unos meses se echa abajo. Y no creo que haya sido nada por querer hacer todavía peor la casa", ha explicado.

Unas imágenes impactantes

La colaboradora ha admitido, no obstante, que ver Cantora en esas condiciones le produjo un gran impacto por todo lo que vivió allí. "Ya lo dije yo en el programa, que al final es una casa que ha sido muy vivida y que yo he estado ahí y la he visto llena de vida. Verla así impacta mucho, pero estoy segura de que los bonitos recuerdos se los han llevado ellos y ya está. Ya habrán cerrado esa etapa y, bueno, da pena, pero más pena les tendrá que dar a ellos seguro", ha reconocido.

Por otro lado, no ha querido entrar a valorar las recientes declaraciones de cariño que su exmarido dedicó públicamente a su pareja, Lola Rivera. "Es que yo no tengo nada que ver ahí. Me parece muy bien, si ha hecho eso me parece muy bien. No puedo contestarte otra cosa", ha zanjado.