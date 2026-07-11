Juan del Val y Nuria Roca reaccionan a las imágenes de su portada más comentada: "No lo esperábamos"

Juan del Val y Nuria Roca han reaparecido juntos en la boda de Patricia Cerezo y Kiko Gámez apenas unos días después de convertirse en protagonistas de una inesperada portada de revista con unas imágenes que han dado mucho que hablar.

La pareja, una de las más consolidadas del panorama nacional, acaparó la atención tras la publicación de unas fotografías en la revista "Diez Minutos" de sus vacaciones que rápidamente se hicieron virales y desataron numerosos comentarios. Lejos de esquivar la polémica, ambos respondieron con naturalidad y, en el caso de la presentadora, también con su habitual sentido del humor.

A su llegada a la finca La Gaivota, donde se celebró el enlace, Juan del Val restó importancia a la repercusión de las imágenes. "Bien, bueno, ya está. Gajes del oficio, ¿no?", aseguró ante las preguntas de la prensa. El escritor reconoció, además, que la publicación les pilló completamente por sorpresa. "La verdad es que no lo esperábamos, pero bueno, ya está, no pasa nada. Bueno, ya está", insistió, dejando claro que prefieren afrontar la situación con total normalidad.

Por su parte, Nuria Roca volvió a demostrar el sentido del humor con el que suele tomarse este tipo de situaciones. En lugar de entrar en la polémica, la presentadora respondió con una sonrisa haciendo referencia a uno de los detalles más comentados de las fotografías: "Súper bonitos los escarpines".

Con estas declaraciones, la pareja quiso zanjar cualquier tipo de controversia antes de disfrutar de una jornada muy especial junto a los recién casados, Patricia Cerezo y Kiko Gámez, con quienes mantienen una estrecha amistad.