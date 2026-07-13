Salida voluntaria
Dimite uno de los principales directivos de Mediaset en plena crisis de audiencia de Telecinco
Unai Iparragirre deja por sorpresa su puesto como director de antena de la compañía, ocho meses después de asumirlo
Redacción Yotele
El organigrama de Mediaset se reorganizará de manera forzosa a partir de la próxima temporada tras la salida de Unai Iparragirre, hasta ahora director de antena de la compañía, que ha dejado su cargo de manera voluntaria, ocho meses después de asumirlo.
Procedente de la dirección general de EITB, el directivo aportaba un largo currículo en el sector y llegaba al grupo privado para trazar una nueva estrategia de programación que m permitiera levantar sus bajos datos de audiencia, en caída sostenida y ya muy lejos de La 1 y Antena 3.
No obstante, durante este periodo en el que Iparragirre ha sido director de antena de Mediaset, cargo en el que sucedió a Javier López Cuenllas, se ha logrado un hito positivo: Cuatro ha remontado y ya supera de manera habitual a laSexta, que desde hace un año atraviesa una situación de caída libre.
La noticia de la salida voluntaria de Ibai Iparragirre, adelantada por El Confi TV y verificada por YOTELE, se produce en un momento muy convulso para Telecinco, en el que los datos de audiencia continúan bajando mes tras mes. En el último mes, se ha puesto en marcha una batería de estrenos en la franja de tarde, con 'De lunes a viernes' como gran estandarte, para intentar recuperar la esencia de una televisión desenfadada y entretenida que durante décadas estuvo presente en el ADN de Telecinco.
Por el momento, los datos no están siendo positivos. Aunque el contexto del Mundial de fútbol distorsiona el consumo, ni 'Amor.. o lo que surja' con Carlos Lozano (que ya ha caído algunos días por debajo del 6%), ni 'El verano se mueve' con Ion Aramendi (en torno al 7% de share) parecen dar muestras de haber provocado interés en los espectadores. Solo el magacín del corazón producido por Mandarina parece tener algo de futuro, sin haber obtenido de momento cifras brillantes (alrededor del 8% de media en su primera semana).
Se desconocen los motivos que han llevado a Unai Iparragirre a abandonar su puesto como Director de antena Mediaset ni si ha tomado esta decisión porque ya tiene un nuevo destino profesional.
Fuente: El Periódico
- Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir la máquina de coser de mano que garantiza los mejores resultados: compacta, ligera, portátil, potente e ideal para reparaciones rápidas
- La justicia elimina la multa de la ITV: un juez pone punto y final a la clásica sanción de 200 euros impuesta por la DGT
- Multado con más del salario medio de España por refrescar su coche del calor, pese a tener la documentación en regla: la Guardia Civil extrema la vigilancia en los coches aparcados
- Conmoción en Pravia por la muerte Raquel Suárez, 'Tati', la joven apasionada de las motos, 'trabajadora y buena persona', que sufrió un accidente en el Motorbeach
- Luis Enrique cumple en Gijón con su gente del Xeitosa: la intrahistoria de una promesa del entrenador del Paris Saint Germain
- Multado con 200 euros un conductor que viajaba solo con su coche de vacaciones y no entendió la nueva señal de tráfico: la Guardia Civil extrema la vigilancia en el interior
- Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir la potente cafetera espresso más barata del mercado: disponible por menos de 70 euros
- Revolución en el TUA de Oviedo: una nueva línea (P) unirá Ciudad Naranco y La Manjoya cada media hora