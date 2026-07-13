El presidente de RTVE anuncia que Marta Gómez Montero volverá hoy a TVE tras la polémica de su salida de 'Malas Lenguas'

El presidente de RTVE, José Pablo López, ha anunciado que la periodista Marta Gómez Montero, quien abandonó el sábado el plató de 'Malas Lenguas' tras acusar al presentador Jesús Cintora de "humillarla", volverá a estar presente hoy en RTVE "con toda normalidad" y por ello ha querido destacar su "inmensa generosidad y humanidad", además de su talla profesional.

López lo ha anunciado en la comisión de control parlamentario del Congreso de los Diputados donde ha vuelto a pedir disculpas a la periodista por lo ocurrido el sábado por la noche en 'Malas lenguas', cuando ésta abandonó el plató entre lágrimas tras acusar al presentador de "humillarla".

López ha aprovechado una pregunta sobre el crecimiento de La 1 en la comisión de control parlamentario de la corporación para referirse al incidente, aunque luego lo ha hecho en otras ocasiones al ser preguntado por este episodio tanto por Vox como por el PP, desde cuyas filas han pedido la salida del presentador de TVE.

"Escuchar y ver sus lágrimas nos rompe el corazón, pero nos indigna la humillación y las amenazas de Cintora repitiendo tres 'ella sabrá'. El machismo no se soluciona con palabras, la humillación no se justifica con un perdón, las amenazas no se olvidan con disculpas. ¡Yo con Marta, no al machismo en TVE. Jesús Cintora fuera de TVE!", ha espetado el diputado popular Héctor Palencia.

El responsable de RTVE ha reconocido que no se sentiría bien si se pusiera a presumir de que La 1 es la televisión pública que más crece en toda Europa, después de haber oído desde Vox las referencias a lo ocurrido.

"Para esta dirección, la dignidad de las personas está por encima de cualquier consideración. Lamento profundamente el momento que vivió nuestra compañera Marta Gómez Montero", ha incidido López, quien ha recordado que tanto el presentador como él le han pedido disculpas en privado y en público a la periodista.

De ella ha querido destacar "la inmensa generosidad y la inmensa humanidad y su talla como profesional", algo que ha dicho va a permitir que este lunes vuelva a estar presente en RTVE "con toda normalidad".

Y ha ido más allá: "Querida Marta, desde aquí te digo muchas gracias por demostrar con hechos lo que significa el respeto al oficio y tu humanidad. Donde yo esté, allí siempre contaré contigo".

Tras el incidente del pasado sábado, tanto Cintora como López ya habían pedido disculpas a Gómez Montero en la red social X. En su mensaje, el presidente de RTVE escribió: "Querida Marta, no bastan las disculpas en privado; por eso quiero hacerlo también en público, abrazarte y ponerme a tu entera disposición para lo que necesites. Nos conocemos desde hace años: eres una magnífica profesional y una excelente persona. RTVE seguirá siendo un espacio donde tu voz y tu talento serán valorados".

López ha lamentado que "la derecha política y mediática" haya querido usar este incidente porque, a su juicio, le duele "profundamente" el crecimiento de La 1, y ha defendido que la cadena pública registra un empate técnico con Antena 3 en los siete primeros meses del año y lidera "de forma absoluta" el 'target' comercial por segunda temporada consecutiva.

Fuente: El Periódico