Alejandra Rubio reaparece en la recta final de su embarazo y habla sobre las palabras de Laura Matamoros: "Si lo ha reconocido, me alegro"

A la espera de convertirse en madre de su segundo hijo con Carlo Costanzia, una niña cuyo nombre mantienen en secreto -aunque suenan con fuerza los de Lola y Ginebra, después de descartar el de Teresa para continuar con la tradición familiar- Alejandra Rubio está disfrutando de su verano más feliz y tranquilo después de abandonar temporalmente su trabajo de colaboradora televisiva en marzo para vivir esta etapa tan especial lejos del foco mediático y de las críticas que lleva recibiendo desde que comenzó su historia de amor con el hijo de Mar Flores a principios de 2024.

En la recta final de su embarazo, y luciendo ya una abultada barriguita, la influencer ha reaparecido ante las cámaras días después de regresar de sus últimas vacaciones con Carlo antes de dar a luz. Un viaje a Italia en el que han visitado ciudades como Milán y Génova, y del que ha regresado muy feliz y con las pilas cargadas, como ha revelado con una sonrisa ante los micrófonos de Europa Press.

"Las vacaciones muy bien, todo genial. Me encuentro muy bien, muy bien" ha expresado; y aunque ha confirmado que "me queda poco" para ser mamá por segunda vez, ha preferido dejar en el aire cuándo es la fecha prevista para el nacimiento de su pequeña: "Nunca se sabe, nunca se sabe". "Sí, tengo ganas" ha reconocido, asegurando que aunque está fenomenal y no ha tenido ningún problema en el embarazo, ya empieza a pesarle la tripa y está deseando verle la carita a su bebé.

Durante su viaje a Italia, Laura Matamoros se ha estrenado como colaboradora de 'De lunes a viernes' junto a su madre y después de arremeter contra ella y acusarla de haber 'malmetido' en su relación con Carlo y contribuir a su distanciamiento con su primo, ha dado un paso atrás cuando Terelu, entre lágrimas, le ha recriminado que Costanzia lo ha pasado mal y le ha visto sufrir mucho. "Me ha llegado al corazón. Si pudiese volver atrás no volvería a repetir lo mismo" confesaba la hija de Kiko Matamoros.

Noticias relacionadas

Unas declaraciones a las que Alejandra ha reaccionado rotunda: "No lo he visto porque estaba de vacaciones, pero si Laura lo ha reconocido me alegro". "Si es así me alegro, gracias" ha respondido al enterarse de que la influencer ha admitido que se ha pasado al acusar a su primo de agresivo verbalmente.