Anabel Pantoja no se esconde y aclara las ausencias más sonadas en su 40 cumpleaños: su primo Kiko, su prima Isa, su amiga Belén Esteban...

Día marcado en rojo en el calendario de Anabel Pantoja, que este miércoles 15 de julio cumple 40 años. Una cifra redonda que la influencer celebró por todo lo alto el fin de semana pasado en El Rocío con una gran fiesta que duró 48 horas y a la que, además de su hija Alma, su novio David Rodríguez, y su madre Merchi Bernal, asistieron alrededor de 50 amigos entre los que se encontraban Raquel Bollo, Susana Bicho, Amor Romeira, José Obando, o el peluquero José Antonio Abad.

También ha habido ausencias muy sonadas, ya que aunque nadie esperaba la presencia de Isabel Pantoja -completamente 'desaparecida' y refugiada en Canarias tras su gira por América mientras se especula con que su relación con su sobrina está más distante que nunca-, sí la de Kiko Rivera e Isa Pantoja, a los que está muy unida aunque quien sabe si para que no se produjese un incómodo reencuentro ambos prefifieron no estar al lado de su prima en este momento tan especial.

Y, de sus amigos, ha llamado especialmente la atención la de Belén Esteban, que después de revelar en conversación con Lydia Lozano que por supuesto que estaba invitada pero que no pudo ir porque tenía la celebración del cumpleaños de su marido Miguel Marcos en Madrid, ha zanjado cualquier posible rumor de distanciamiento con Anabel dedicándole una preciosa felicitación en redes sociales. "Hoy 15 de julio es el cumpleaños de una de las personas que más quiero en mi vida, mi gordi. Solo puedo decir que gracias por estar en mi vida" ha escrito junto a una imagen de la influencer.

Harta de que se cuestione todo y se intente ensombrecer un cumpleaños inolvidable, Anabel ha aclarado ante las cámaras de Europa Press que si Kiko, Isa o Belén no estuvieron en su fiesta es porque "no pudieron venir", confirmando con una sonrisa y un gesto con la cabeza que se lo pasó muy bien y está feliz por haber podido soplar las velas con algunas de las personas más importantes para ella.

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Lo que sin embargo no ha querido comentar es la información que dio Antonio Rossi en 'De lunes a viernes' sobre la tensión que habría habido entre David y su madre, que ni siquiera se habrían saludado ni se habrían dirigido la palabra en todo el fin de semana, hasta el punto de que cuando acabó la fiesta su novio habría cogido a su pequeña Alma y se la habría llevado a Córdoba, respondiendo con un portazo a las preguntas sobre la mala relación entre el fisioterapeuta y Merchi.