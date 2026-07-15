El carísimo regalo con el que Kiko Rivera ha sorprendido a su novia por su 39 cumpleaños

Kiko Rivera no deja de protagonizar titulares. Y horas después de revelar en redes sociales el carísimo regalo con el que ha sorprendido a Lola García en su 39 cumpleaños -una moto de la marca Vespa valorada en más de 5.000 euros-, el dj se ha convertido de nuevo en noticia después de que el programa 'El verano se mueve' haya revelado que ha comenzado un boicot contra Grefusa tras la campaña publicitaria protagonizada por Irene Rosales con una demoledora indirecta a él en su eslogan: 'un mix con un mal kiko es un mal mix'.

Después de asegurar que le parecía "patético", acusar a su exmujer de que "la cabeza no le da para más" y anunciar que iba a emprender medidas legales, el hijo de Isabel Pantoja habría pedido a sus seguidores que no consumiesen los frutos secos de la conocida marca que contrató a la madre de sus niñas.

Y no es lo único, ya que después de que Lola haya aparecido como imagen de una campaña publicitaria sobre limpieza de césped, se ha apuntado a que sería un dardo de Kiko y la bailarina al novio de Irene, que precisamente tiene una empresa de césped artificial.

Frentes abiertos a los que el cantante de 'El mambo' ha reaccionado mostrando su peor cara ante las cámaras, estallando contra los reporteros visiblemente molesto: "¿No puede limpiar uno ya el césped de su casa o qué? Vamos a dejarnos de tonterías ya. Es que, tío, es que macho... ¡Yo tengo césped y se limpia el césped, coño! ¡Dejad de decir barbaridades, tío, qué parecéis tontos, macho! ¡Sois tontos todos!" ha explotado sin disimular su enfado.

Noticias relacionadas

Mucho más tranquila se ha mostrado Lola, que con una gran sonrisa ha revelado que está "muy feliz" con el regalazo que le ha hecho Kiko por su cumpleaños. "Cualquier cosa que venga de él me basta y me sobra" ha expresado presumiendo de lo enamorada que está del dj.