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Cayetano Rivera, el mayor apoyo de Tamara Gorro tras su operación de urgencia: "No lo estoy llevando bien"

La de Móstoles ha reaparecido en redes y ha actualizado cómo se encuentra tras su paso por quirófano

Cayetano Rivera se pone en forma por los alrededores de la casa de Tamara Gorro

Cayetano Rivera se pone en forma por los alrededores de la casa de Tamara Gorro / EUROPA PRESS

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Roberto González

EP

Tamara Gorro está atravesando por uno de los trances más complicados de su vida. Después de varios meses marcados por sus problemas de salud -en los que la hemos visto cojear, caminar con dificultades y llevándose las manos a la zona abdominal con gestos de evidente dolor-, la influencer compartía el pasado viernes en redes sociales que había sido intervenida de urgencia. "¿Recordáis que hace unos meses estaba un poquito pachucha, en cama y con médicos? Empezamos con pruebas que han llevado bastante tiempo, pero que, con resultados, calma, confianza y unos buenos médicos, se llega a la mejor decisión. No la que me hubiese gustado, pero sí la mejor, estoy segura" revelaba sin entrar en detalles sobre su diagnóstico desde la cama del hospital.

En reposo absoluto, la de Móstoles ha reaparecido este lunes a través de varios vídeos publicados en sus historias de Instagram y, con la sinceridad que la caracteriza, ha actualizado cómo se encuentra tras su paso por quirófano. Y, confesado que "bien no estoy, emocionalmente no lo estoy llevando bien", ha anunciado que se mantendrá alejada del foco mediático y del teléfono durante su recuperación, que como ha asegurado afronta con fuerzas y convencida de que "voy a pegarle otra patada a esa piedra que se pone en el camino... y a las que nos queden" aunque no estén siendo momentos fáciles.

Y a su lado, a pesar de que no ha dejado ninguna pista en redes sociales ni tampoco le ha mencionado fieles a la discreción que ha marcado su historia de amor desde que salió a la luz el pasado febrero, Cayetano Rivera, que se ha convertido en su mejor apoyo durante su convalecencia. A pesar de que apenas se separa de Tamara desde que fue intervenida de urgencia, el extorero ha aprovechado que su novia estaba descansando para salir a hacer deporte por los alrededores de la exclusiva urbanización en la que reside la influencer a las afueras de Madrid.

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Ajeno a la presencia de prensa en el lugar, el exmarido de Eva González se ha dejado ver haciendo footing sin camiseta debido a las altas temperaturas que está haciendo en la capital, presumiendo de abdominales y torso trabajado mientras escuchaba música con unos maxiauriculares. Ha sido al ver a las cámaras cuando, muy serio y guardando silencio absoluto sobre la salud de su pareja, se ha puesto la prenda antes de regresar al domicilio de Tamara.

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